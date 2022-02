Lifan Kpv 150 ADV: lo scooter cinese “ispirato” a Honda ADV 150

Lifan Kpv 150 ADV è uno scooter cinese con motore monocilindrico da 12 CV che guarda all'offroad e anche all'Honda ADV 150

I produttori cinesi non si ispirano a quelli occidentali (e qui includiamo anche il Giappone) solo nelle auto, ma anche negli scooter. È il caso del Lifan Kpv 150 ADV, che per linee e personalità sembra essersi proprio ispirato all’Honda ADV 150.

Questo veicolo è la versione più accessoriata del Lifan Kpv, con cui condivide il motore monocilindrico da 12 CV, ma aggiunge alcuni dettagli estetici che però migliorano anche la visibilità e il comfort.

Le caratteristiche del Lifan Kpv 150 ADV

Come detto, Lifan Kpv 150 ADV condivide col modello base il motore da 12 CV, ma implementa fari full LED con tecnologia DRL e ruote con cerchi da 14 pollici caratterizzati da pneumatici compatibili con coperture tubeless. Si tratta di ruote semi-tassellate, che rappresentano le più apprezzate sia nel mercato delle moto che in quello degli scooter.

Come lo scooter giapponese, che per il momento non è commercializzato in Europa, Lifan Kpv 150 ADV guarda all’off-road proprio per i suddetti pneumatici. Oltre a questo, l’altra grande novità è rappresentata dalla forcella a steli rovesciati delle dimensioni di 37 millimetri, e da un mono-ammortizzatore posteriore con assetto specifico.

Lo scooter avventuriero include anche il portapacchi posteriore e un nuovo comparto sospensioni. Dispone poi di un display LCD con presa USB a 12 Volt. Lo stile è moderno, e in generale lo scooter viene proposto in tre colorazioni: grigia, bianca e gialla. In Cina viene venduto a un prezzo equivalente a 2.100 euro e, almeno per ora, non sembra esserci l’intenzione di portarlo in Italia.

