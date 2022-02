⪧ Motore: 1,5 Kw

⪧ Batteria: 2,1 Kwh

⪧ Impianto Frenante: anteriore e posteriore a disco

⪧ Peso Con Batteria: 130 Kg

⪧ Autonomia: 70 km

⪧ Dimensioni (L X P X A): 1.800 X 740X 1.130 Mm

⪧ Ruote (Anteriore-Posteriore): 12’’ – 12’’

⪧ Velocità Massima: 45 Km/h

NQi GTS:

⪧ Motore: 4,6 Kw

⪧ Batteria: 3,1 Kwh

⪧ Impianto Frenante: anteriore e posteriore a disco

⪧ Peso Con Batteria: 113 Kg

⪧ Autonomia: 70 km

⪧ Dimensioni (L X P X A): 1.800 X 740X 1.130 Mm

⪧ Ruote (Anteriore-Posteriore): 14’’ – 14’’

⪧ Velocità Massima: 80 Km/h

