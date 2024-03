Il Monitoraggio Veicoli Rubati Nissan è un servizio di sicurezza che integra il tracciamento GPS e la disattivazione remota dell’avviamento per proteggere i veicoli da furti.

Nissan lancia un servizio di sicurezza destinato a rafforzare la tranquillità dei proprietari di veicoli del marchio: il Monitoraggio Veicoli Rubati. Disponibile per i modelli più recenti quali Qashqai, X-Trail, a partire dall’allestimento N-Connecta, e Ariya, questo servizio è fruibile attraverso l’app NissanConnect Services e rappresenta un passo significativo nella lotta contro il furto di automobili.

Grazie alla collaborazione con Vodafone Automotive, Nissan integra nel proprio ecosistema digitale una soluzione avanzata per il tracciamento e la localizzazione dei veicoli rubati tramite GPS. Questa funzionalità non solo consente di individuare con precisione l’ubicazione del mezzo ma offre anche la possibilità di disattivare da remoto l’avviamento del veicolo, facilitando così le operazioni di recupero da parte delle Forze dell’Ordine.

L’accesso al servizio è diretto e intuitivo: tramite la sezione Nissan Store dell’app NissanConnect Services, è possibile verificare la compatibilità del veicolo con il Monitoraggio Veicoli Rubati e, se interessati, attivare l’abbonamento annuale al costo di 99 euro. La protezione offerta da questo servizio è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, includendo un supporto call center e notifiche immediate in caso di spostamento non autorizzato del veicolo.

Il valore aggiunto di questa iniziativa si estende oltre i confini nazionali, grazie a una rete europea di call center capaci di interagire con le polizie locali per il recupero dei veicoli anche all’estero. Questa estensione transnazionale del servizio garantisce ai proprietari una copertura sicurezza a 360 gradi, permettendo loro di godere della propria Nissan con maggiore serenità, indipendentemente dal luogo in cui si trovano.

Oltre alla funzione di monitoraggio, l’app NissanConnect Services offre una serie di comode funzionalità a distanza, come l’attivazione del clacson, delle luci e dell’apertura/chiusura delle portiere, utili anche per facilitare le consegne di acquisti online direttamente sotto casa. Vi è inoltre la possibilità di ricevere notifiche personalizzate in caso di superamento di limiti di velocità, orari o zone prestabilite, così come report sullo stato di salute del veicolo, essenziali per la manutenzione e per segnalare eventuali malfunzionamenti.

Per le auto elettriche, NissanConnect Services arricchisce l’esperienza di possesso con funzionalità dedicate alla gestione da remoto della temperatura dell’abitacolo e alla verifica dello stato di carica della batteria, consolidando il legame tra tecnologia e comfort.

Con il Monitoraggio Veicoli Rubati e le sue numerose funzionalità integrate, Nissan non solo riafferma il proprio impegno nella protezione e nel benessere dei suoi clienti ma si posiziona anche come leader nell’innovazione tecnologica dedicata alla sicurezza automobilistica.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD