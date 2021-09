Auricolari Sony WF-C500: sound personalizzato e design compatto

Sony amplia la gamma di auricolari wireless con il modello WF-C500.

Gli auricolari Sony WF-C500 di ultima generazione sono ideali per chi vuole passare a una soluzione 100% wireless che assicuri un’esperienza di ascolto di qualità superiore ovunque e in qualsiasi momento, grazie a sound personalizzato, design compatto, associazione Bluetooth semplice e veloce, batteria a lunga durata e resistenza all’acqua.

Auricolari Sony WF-C500: design

Grazie al design compatto, gli auricolari WF-C500 completamente wireless rimangono ben aderenti alle orecchie. Le dimensioni potrebbero ingannare, ma la tecnologia Digital Sound Enhancement Engine è garanzia di elevata qualità sonora: ripristinando le alte frequenze e le dissolvenze che solitamente si perdono con la compressione, offre un’esperienza di ascolto più autentica.

Gli auricolari true wireless WF-C500 sono perfetti per ogni genere musicale, grazie all’equalizzatore presente sull’app Sony Headphones Connect che consente di personalizzare il sound. Si può scegliere tra diverse impostazioni per adattare la qualità del suono al genere di musica che si sta ascoltando, e persino creare e salvare le proprie impostazioni personali.

Piccoli e leggeri, gli auricolari WF-C500 possono essere portati ovunque, senza mai spostarsi dall’orecchio. Grazie alla forma arrotondata, sono comodi da indossare e permettono di concentrarsi su ciò che conta davvero: la musica. Il nuovo design ergonomico, inoltre, garantisce un’aderenza perfetta.

La custodia di ricarica cilindrica degli auricolari WF-C500 è piccola e versatile, perfetta per portarli ovunque, in tasca o nella borsa. Il coperchio traslucido effetto vetro satinato dà alla custodia un tocco di eleganza e lusso, sia al tatto che alla vista.

Auricolari Sony WF-C500: caratteristiche

Gli auricolari Sony WF-C500 sono stati appositamente progettati per rendere semplice e agevole l’esperienza di ascolto quotidiano. I pulsanti di controllo sono facili da usare e permettono non solo di avviare, arrestare, saltare i brani e regolare il volume, ma anche di accedere all’assistente vocale preferito (Assistente Google o Siri), per chiamare, rispondere, ricevere indicazioni stradali, far partire la musica e inviare messaggi con un solo click. Il microfono integrato di alta qualità, inoltre, consente di poter comunicare al telefono con maggiore chiarezza e praticità, senza dover mai prendere in mano il cellulare.

Gli auricolari WF-C500 garantiscono un’autonomia di 10 ore, che arriva fino a 20 ore grazie alla pratica custodia di ricarica. Sono perfetti per ascoltare musica fuori casa e, quando si è di fretta, la funzione di ricarica rapida assicura fino a un’ora di ascolto extra in soli 10 minuti. Grazie al grado di protezione IPX4, sono a prova di schizzi e sudore, quindi estremamente affidabili per chi è sempre in movimento.

Ottimi anche per il multitasking: per ascoltare la musica mentre si parla con qualcuno, basta estrarre un solo auricolare dalla custodia di ricarica e usarlo normalmente.

La connessione Bluetooth stabile consente di potersi immergere nella musica senza alcuna interruzioni. Il chip Bluetooth delle WF-C500 trasmette il suono all’orecchio destro e sinistro contemporaneamente, mentre il design ottimizzato dell’antenna assicura una qualità sempre ai massimi livelli. E non solo per l’ascolto di musica, ma anche per la visione dei film, grazie alla bassa latenza.

