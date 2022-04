Sembra un tetto antipioggia per scooter invece è un caricabatteria a pannelli fotovoltaci per scooter elettrici che pesa 3,5 kg, e si può montate e smontare quando si vuole.

Si chiama MS125 ed è un sistema di ricarica pannelli solari per scooter elettrici. Immaginate di lasciare il vostro scooter al sole, in città o in spiaggia, e di ritrovarlo carico dopo qualche ora. Non sarebbe male vero? Ad essere onesti il nome dell’azienda indiana MotoSola non aiuta la sua diffusione sul mercato italiano, ma tant’è. All’estero non è certo di un problema, infatti il sito del produttore dichiara già sold-out i tre differenti modelli di scooter e zero emissioni.

Se state pensando ai soliti ignoti che potrebbero portarsi via tutto, sappiate che per scoraggiare i furti, è possibile montare e smontare il pannello solare quando serve, in modo da usarlo eventualmente solo in aree protette.

Ricarica a pannelli solari

MotoSola MS125, come detto, è un caricabatterie per scooter elettrico a pannelli solari. Fissati attraverso due staffe sul manubrio i pannelli solari hanno una doppia funzione: ricarica delle batterie e tetto dello scooter stesso.

Il produttore dichiara un peso complessivo dei pannelli solari ultra-sottili in soli 3,5 kg (5 kg comprese le staffe). Le misure del pannello sono 678 x 994 x 2 mm. I pannelli solari sono 20 e producono 6,25 W l’uno per un totale di 125 W.

Le batterie del Motosola



Motosola offre lo scooter elettrico MS125 con diversi voltaggi: 30V/60V, 36V/72V, 24V/48V.

Il prezzo

Il prezzo del caricabatterie a pannelli solari MotoSola MS125 è di soli $ 399. Per ora è esaurito e gli acquirenti locali dovranno attendere che torni nuovamente disponibile.

—–

Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social e seguiteci su Facebook, Twitter, Instagram e Flipboard. Non esitate ad inviarci le vostre opinioni e le vostre segnalazioni commentando i nostri post.