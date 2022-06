Scooter elettrico Yadea G5S con doppia batteria e 115 km di autonomia

Lo scooter elettrico Yadea G5S è maneggevole, compatto e con un design elegante, il mezzo ideale per affrontare tutti i piccoli e grandi spostamenti quotidiani. Compatto ed elegante: il design curato e moderno del G5S si fa notare per l’estrema pulizia delle linee, che trae ispirazione da alcuni tra gli oggetti più iconici e di maggior successo. Via tutto il superfluo, per lasciare protagoniste linee essenziali, ma allo stesso tempo ricercate, con forme compatte.

Le misure contenute del G5S (1815 x 700 x 1150 mm) e il peso di soli 81 kg sono l’ideale per affrontare con agilità il traffico cittadino.

Scooter elettrico Yadea G5S: doppia batteria estraibile

Le due batterie hanno una capacità totale di 2.880 Wh (peso 23 kg, 2 x 11,5 kg) e sono disposte sotto la pedana centrale e nel vano sottosella. Consentono allo Yadea G5S di percorrere fino a 115 km tra una ricarica e l’altra. Una percorrenza più che sufficiente a soddisfare la stragrande maggioranza delle esigenze di chi quotidianamente si sposta per recarsi a lavoro o per qualsiasi altra necessità in ambito urbano, shopping compreso.

E se non basta, estendere l’autonomia del G5S di Yadea è facilissimo: il caricatore in dotazione è molto comodo e per effettuare una ricarica basta una presa di corrente qualsiasi. La ricarica può essere effettuata direttamente on-board dallo scooter, oppure le batterie si possono estrarre e ricaricare comodamente a casa o in ufficio. L’operazione è veloce e facilissima. Volendo è anche possibile dotarsi di un set di batterie aggiuntivo, in modo tale da avere un pieno di energia sempre disponibile sottomano.

Scooter elettrico Yadea G5S motore più potente

Il G5S adotta un nuovo motore più potente, da 4.100 W (5,6 CV), disposto in posizione centrale e con trasmissione a cinghia. La maggiore potenza permette al G5S di raggiungere una velocità massima di 80 km/h (omologazione L3e) e di trasportare agevolmente due persone. La distribuzione centrale dei pesi migliora la guidabilità e la maneggevolezza, per affrontare le insidie del traffico della città in modo ancora più sicuro. La trasmissione a cinghia contribuisce alla silenziosità di marcia, riduce la necessità di manutenzione e offre una risposta fluida all’acceleratore. Due le modalità di guida a disposizione: Eco che privilegia economicità e autonomia; Power per una guida più sportiva.

La ciclistica offre un comportamento agile e sicuro. All’anteriore il G5S ha una forcella telescopica con diametro ø 30 mm e un’escursione di 85 mm, perfetta per assorbire efficacemente le asperità anche su strade sconnesse. Dietro c’è una coppia di ammortizzatori regolabili con escursione di 60 mm, in grado di offrire il giusto sostegno e al tempo stesso un elevato comfort. La frenata è affidata a un impianto con disco anteriore e posteriore entrambi con diametro Ø 220 mm. Il sistema di frenata combinata anteriore-posteriore assicura spazi ridotti e più stabilità, aumentando la sicurezza. Le ruote sono da 12 pollici, con pneumatici 90/90-12 davanti e 100/80-12 dietro.

Per chi siede dietro sul G5S c’è spazio a sufficienza: la seduta è comoda e sicura, grazie anche allo schienale di sostegno e al maniglione in alluminio di serie, che mette a disposizione un’ottima presa. Il gancio portaborse è molto pratico; il doppio scomparto posto dietro lo scudo anteriore permette di riporre e portare con sé piccoli oggetti. Il vano di destra è dotato anche di presa USB per la ricarica dello smartphone. Parcheggio e sosta sono facili: si può scegliere il comodo cavalletto laterale o il sicuro appoggio del cavalletto centrale.

Scooter elettrico Yadea G5S: strumentazione

La strumentazione con display LCD colori da 7” del G5S di Yadea offre un’ottima visibilità e informazioni complete. La regolazione della luminosità del display è automatica per adattarsi alle diverse condizioni di luce. Ogni funzione è facilmente controllabile. Tra le diverse indicazioni disponibili ci sono lo stato della batteria con la carica residua, il sistema Bluetooth con identificativo chiamata e messaggi in entrata, la gestione del cruise control che permette di affrontare comodamente lunghi tratti rettilinei di strada. Completa la dotazione l’accensione keyless con telecomando: basta avvicinarsi con il telecomando in tasca o nella borsa per attivare il blocchetto di accensione. Il sistema è pratico e sicuro e rende ancora più facile l’uso del G5S.

Lo scooter elettrico Yadea G5S è ora disponibile presso i rivenditori nella colorazione Silver Dust al prezzo di listino di € 4.490 f.c. Diventa, tuttavia, ancora più interessante grazie agli incentivi Ecobonus, che ne garantiscono un risparmio del 30% o 40%; sarà, infatti, disponibile rispettivamente a € 3.385,90 f.c. con Ecobonus al 30% e a € 3.017,87 f.c. con Ecobonus al 40% in caso di rottamazione. É disponibile anche la versione G5S Utility al prezzo di listino di € 4.690 f.c. nella colorazione Milky White, fornito con box posteriore di serie; anche su questo veicolo si può godere dei vantaggi forniti dagli incentivi Ecobonus.

