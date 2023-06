Nerva EXE: lo scooter elettrico con batterie BYD

Nerva EXE arriva dalla Spagna grazie a Nerva che collabora con BYD per sviluppare veicoli ecologici e sostenibili. Il primo prodotto di questa partnership è appunto il modello EXE, uno scooter elettrico GT progettato per semplificare la mobilità urbana, offrendo un design accattivante e un livello di equipaggiamento sofisticato.

Nerva EXE si adatta perfettamente sia alla guida su strade aperte che alla mobilità urbana. In città, l’EXE garantisce comfort, protezione, agilità e facilità di guida. Mentre su strade extraurbane, oltre alla velocità massima di 125 km/h, l’EXE offre un comfort per il conducente e il passeggero grazie alla protezione del parabrezza alto ed alla carrozzeria avvolgente, una grande capacità di carico e un’ampia gamma di tecnologie.

Una delle caratteristiche distintive del Nerva EXE è infatti la sua elevata capacità di carico. Grazie alla disposizione delle batterie LFP nel pianale, lo scooter offre un ampio vano sottosella in grado di contenere un casco integrale e uno jet, oltre ad altri oggetti di uso comune.

Nerva EXE è dotato di numerose caratteristiche tecnologiche, tra cui una comoda presa USB sul retroscudo e fari LED ad alta luminosità sia all’anteriore che al posteriore. Il pannello strumenti TFT consente anche la connessione Bluetooth con il cellulare.

Ciclistica e motore di Nerva EXE

Il telaio del Nerva EXE presenta una struttura multitubolare in acciaio con rinforzi significativi nella zona centrale e nel cannotto di sterzo, offrendo una straordinaria rigidità.

Le batterie sono posizionate nella zona centrale del telaio, all’interno del tunnel, favorendo una migliore distribuzione del peso, un baricentro basso, maggiore agilità e un equilibrio di guida ottimale. Le ruote sono da 15″ all’anteriore e da 14″ al posteriore, equipaggiate con pneumatici di dimensioni rispettivamente 120/70 e 140/70. Il sistema frenante è a doppio disco con sistema di frenata combinata CBS.

Il motore dell’EXE è un motore elettrico brushless con una potenza nominale di 9 kW e una potenza di picco di 12 kW. La coppia massima è di 48 Nm a 1.720 giri/min. Il motore è posizionato in modo simile a quello di uno scooter termico, formando un insieme rigido con il blocco di trasmissione alla ruota posteriore. Questo design favorisce una migliore distribuzione del peso, facilita il lavoro degli ammortizzatori posteriori e offre un comfort di guida superiore.

Le batterie di Nerva EXE

Le batterie dell’EXE sono due batterie LFP BYD da 2,88 kWh ciascuna, per un totale di 5,76 kWh. Queste batterie offrono vantaggi significativi rispetto alle normali batterie al litio, come un’alta stabilità termica, maggiore durata e capacità specifica elevata.

Le batterie, prodotte da BYD, sono garantite da Nerva per 5 anni o almeno 6.000 cicli di ricarica. Il tempo di ricarica completo è di 4,2 ore, mentre l’80% della carica viene raggiunto in 3,3 ore. L’EXE è dotato di un caricabatterie da 1,8 kW integrato con cavo per la connessione alla rete domestica con presa Schuko tipo 2.

Listino prezzi acquisto o noleggio

Nerva offre due opzioni di acquisto per Nerva EXE. È possibile acquistare l’intero veicolo al prezzo di 7.940 Euro o acquistare solo lo scooter a 5.140 Euro e noleggiare le batterie per 5 anni al costo di 53,80 Euro al mese tramite il partner Rentall. Al termine dei 5 anni, è possibile sostituire le batterie con un nuovo kit e continuare a noleggiarle o pagare una quota residua per acquistare le batterie già installate.

Le batterie restituite a Nerva vengono inserite in un programma di riutilizzo umanitario gestito dalla Fondazione EKI, che le revisiona e le ricondiziona per essere installate in varie località dell’Africa, contribuendo a colmare le carenze della rete elettrica nei paesi in via di sviluppo. I proprietari di scooter Nerva che partecipano a questa iniziativa possono scoprire tramite il codice della loro batteria in quale località e per quale scopo è stata destinata la loro vecchia batteria, garantendo così che il programma di economia circolare avviato da Nerva per le batterie sia effettivamente realizzato.

A partire da luglio 2023, l’Nerva EXE sarà disponibile presso i concessionari Nerva in Italia.

