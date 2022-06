Scooter elettrico Yadea Y1S: ecologico e a zero emissioni

Il nuovo scooter elettrico Yadea Y1S è funzionale, innovativo ed ecologico, simpatico e robusto, ed è pronto ad affrontare la città. Y1S nasce per garantire il massimo della praticità, ma non rinuncia a un design particolare e unico, simpatico e riconoscibile fin dal primo sguardo. Il faro a Led anteriore con la sua forma rettangolare gioca un ruolo da protagonista nel look dell’Y1S; lo scudo anteriore snellisce invece l’aspetto. Solidità e robustezza sono garantite dal telaio a tubi, perfettamente integrato nel design dello scooter elettrico Yadea.

Scooter elettrico Yadea Y1S: motore e ciclistica

Il motore integrato nel mozzo da 2730 W spinge lo scooter sino a 45 km/h (omologazione L1e) e rende facili anche i percorsi più impegnativi: Yadea Y1S è perfettamente in grado di affrontare tratti in salita a pieno carico. Il telaio è robusto, la ciclistica affidabile, con ruote da 14”, forcella telescopica da 30 mm e doppio ammortizzatore regolabile al posteriore. L’aderenza all’asfalto è ottimale e la guida sempre fluida. E quando occorre rallentare, vengono in aiuto i freni a disco da 220 mm di diametro all’anteriore e da 180 mm al posteriore, capaci di offrire una frenata potente e sicura, con spazi di arresto contenuti.

Batterie e sistema di ricarica intelligente

Due sono meglio di una: nello spazio sotto sella dello scooter elettrico Yadea YS1 è alloggiata una coppia di batterie estraibili per una capacità totale di 2.880Wh (2 x 60V 24Ah), del peso di 10,5 kg cadauna. L’autonomia è pari a 102 km e fare il pieno elettrico è molto facile. La ricarica delle batterie può essere effettuata direttamente on-board, tramite la comoda presa sul lato destro dello scooter. Oppure è possibile estrarre le batterie e utilizzare la base di ricarica esterna in dotazione, che permette la ricarica simultanea delle due batterie. La sicurezza è garantita dal sistema intelligente BMS, che monitora l’efficienza e lo stato di carica delle batterie in tempo reale, proteggendole da sovra cariche, surriscaldamento e corto circuiti.

Strumentazione LCD

Il display LCD a colori dell’YS1 offre una visibilità ottimale e informazioni eccezionalmente complete, per avere sempre tutto sott’occhio. Oltre alla velocità e alle classiche funzioni di ogni tachimetro, sono costantemente monitorati e riportati lo stato della connessione in parallelo della doppia batteria, la percentuale di carica residua, la corrente erogata e il comportamento della frenata rigenerativa. Sono disponibili a display anche indicazioni sullo stato della connessione Bluetooth verso lo smartphone. Inoltre, per una maggiore praticità di utilizzo, Yadea Y1S è dotato di sistema di accensione keyless con telecomando e funzione allarme integrata: il sistema emette un segnale sonoro in grado di scoraggiare eventuali malintenzionati.

Lo scooter elettrico Yadea YS1 è equipaggiato di serie con faro anteriore full Led e faro posteriore full Led con luci di posizione posteriori a tubi Led. Questo consente una visibilità ottimale della strada, anche di notte, e rende lo scooter sempre ben visibile nel traffico cittadino in piena luce, contribuendo ad accrescere la sicurezza alla guida.

Colori, prezzi e incentivi

Yadea Y1S è disponibile presso i rivenditori nella colorazione Milky White al prezzo di listino di € 3.390,00 f.c. Diventa, tuttavia, ancora più interessante grazie agli incentivi Ecobonus, che ne garantiscono un risparmio del 30% o del 40% in caso di rottamazione; sarà, infatti, disponibile rispettivamente a € 2.556,39 f.c. con Ecobonus al 30% e a € 2.278,52 f.c. con Ecobonusal 40%.

