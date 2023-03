Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra: prestazioni dinamiche per viaggi più lunghi ed emozionanti

Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra è il primo monopattino di Xiaomi dotato di un sistema a doppia sospensione, offre una guida incredibilmente fluida e sicura, anche su terreni più accidentati. Grazie all’aumento di altezza del telaio e all’avanzato sistema di sospensioni doppie, gli utenti acquisiscono una migliore visibilità e stabilità, anche quando viaggiano su superfici irregolari.

Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra: caratteristiche

Per ridurre il rischio di scoppio dei pneumatici, Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra monta gomme da 10 pollici più grandi con Xiaomi DuraGel, a prova di foratura e autosigillanti, che garantisce la sicurezza dei piloti e migliora l’esperienza di guida degli utenti.

Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra è stato progettato con caratteristiche aggiornate, che gli consentono di raggiungere una velocità di 25 km/h e di superare agevolmente pendii con pendenze fino al 25%. L’impressionante potenza massima del motore di 940W e una batteria di lunghissima durata, permettono un tempo di ricarica ridotto a 6,5 ore, ed offre agli utenti la libertà di percorrere fino a 70 km senza preoccupazioni.

Inoltre, la nuova modalità S+ permette di accelerare più velocemente, garantendo una guida entusiasmante e divertente.

Il monopattino elettrico Scooter 4 Ultra è dotato di un corpo in alluminio robusto, ma leggero e resistente alla corrosione ed è in grado di supportare una capacità di carico massima di 120 kg. Dotato di un pianale di 880 cm e di un’impugnatura allargata di 490 mm, il design complessivo garantisce un’area di appoggio più ampia e una presa più stabile, per un’esperienza di guida confortevole.

È anche facile da ripiegare, rendendolo compatto e pratico da portare in giro. È dotato anche di un faro per garantire una visibilità totale sulla strada, mentre l’interfaccia utente concisa e chiara del pannello strumenti permette agli utenti di navigare facilmente tra le funzioni del sistema.

