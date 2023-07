L’auto di Xiaomi è in arrivo: ecco cosa sappiamo prima del lancio ufficiale

Come avevamo preannunciato, il gigante cinese Xiaomi sta per entrare nel settore automotive, aprendo una tendenza che molte altre aziende tecnologiche potrebbero adottare nei prossimi anni. Le ambizioni automobilistiche di Apple fanno spesso notizia, e in più di una occasione abbiamo parlato della cosiddetta Apple Car così come dell’auto progettata da Huawei.

Quando verrà lanciata?

Xiaomi ha pianificato di lanciare il suo primo veicolo l’anno prossimo. L’azienda ha iniziato a lavorare sul progetto un paio di anni fa con un budget di 10 miliardi di dollari per rendere l’azienda leader nel settore automobilistico in circa un decennio.

Sebbene il lancio sia previsto per il 2024, Xiaomi lavora giorno e notte per preparare il veicolo per la presentazione ufficiale. L’azienda pianifica test estivi e invernali durante l’anno, e il veicolo riceverà gli ultimi ritocchi all’inizio del 2024.

La presentazione ufficiale avverrà probabilmente nella primavera del 2024, mentre Xiaomi inizierà la produzione l’estate successiva. Le prime unità dovrebbero essere consegnate entro la fine del 2025

Il prezzo dell’auto Xiaomi

È ancora troppo presto per discutere di listino prezzi, ma secondo Autoevolution, dovrebbero esserci due versioni della Xiaomi Car. Il primo modello avrà un singolo motore elettrico e offrirà un’autonomia di circa 800 chilometri. Potrebbe avere un prezzo di circa 20.000 euro.

Il secondo modello avrà prestazioni superiori, quindi l’autonomia scenderà a 700 chilometri. Il prezzo di partenza sarà più alto questa volta, probabilmente intorno ai 25.000 euro.

Parliamo ovviamente di prezzi in Cina, che potrebbero essere sensibilmente diversi da quelli europei o americani.

Prima la Cina, poi il resto del mondo

Xiaomi lancerà il suo primo veicolo in Cina, cercando di competere con i costruttori automobilistici locali nel mercato delle auto elettriche. L’azienda punta a un lancio internazionale in Europa e negli Stati Uniti in una fase successiva.

Da ricorda che in passato, Xiaomi ha affrontato diversi problemi legali negli Stati Uniti, con l’ex presidente Donald Trump che ha aveva inserito l’azienda nella lista nera delle aziende bandite nel Paese. Gli Stati Uniti hanno successivamente revocato il divieto su Xiaomi nel 2021, quindi in teoria potrebbe vendere auto negli USA.

Pare che Xiaomi voglia arrivare in Nord Europa il più rapidamente possibile, anche per tentare di fare concorrenza a Tesla ed agli altri marchi cinesi.

Il motore elettrico

La Xiaomi Car verrà lanciata con un motore elettrico, ma le specifiche sono sconosciute.

Possiamo ipotizzare che modello base utilizzerà un singolo motore elettrico, mentre la versione potenziata funzionerà con due unità per prestazioni superiori. L’autonomia sarà probabilmente di 800 e 700 chilometri, e Xiaomi si concentrerà molto sull’ottimizzazione del sistema motore e battaria per aumentare l’autonomia.

In base ai brevetti esistenti di Xiaomi, l’auto avrà un sistema di ricarica rapida, ma le specifiche sono poco chiare. In passato, Xiaomi ha brevettato sistemi in grado di ricaricare una batteria all’80% in 20 minuti, ma finora l’azienda ha cercato di mantenere la tecnologia automobilistica segreta.

Chiavi digitali e integrazione completa dello smartphone

Xiaomi è una delle principali aziende tecnologiche al mondo e, naturalmente, la sua prima auto avrà ovviamente massima enfasi sugli aspetti tecnologici. Il veicolo integrerà sicuramente chiavi digitali, consentendo ai proprietari di aprire le porte utilizzando i telefoni cellulari. La tecnologia è già disponibile sul mercato grazie al supporto UWB.

La Xiaomi Car avrà anche un’interazione completa dello smartphone per una comunicazione bidirezionale senza soluzione di continuità. I proprietari avranno pieno accesso al veicolo da una posizione remota, mentre lo smartphone avrà un ruolo essenziale nell’esperienza di guida.

E’ possibile che la Xiaomi Car includa il supporto per Android Auto, così come il sistema proprietario dell’azienda cinese. In questo modo si creerà una sorta di “ecosistema”, con alcune caratteristiche esclusive dei telefoni Xiaomi.

Xiaomi punta anche alla guida autonoma. La versione iniziale che verrà lanciata l’anno dovrebbe includere opzioni simili a quelle della Tesla, ma Xiaomi potrebbe sbloccare nuove funzionalità, forse rimuovendo alcune limitazioni, tramite aggiornamenti OTA.

—–

