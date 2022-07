In scooter scappa dalla polizia lasciandoli sul posto

Di inseguimenti dalla polizia ne abbiamo visti tanti, ma quello su un piccolo scooter li batte tutti. L’uomo a bordo del motorino non fa nient’altro che utilizzare la sua caratteristica principale: la maneggevolezza.

Niente di violento o di particolarmente pericoloso, lo scooter riesce in una manovra che l’automobile non può fare in una mossa sola. Non sappiamo come sia finito l’inseguimento, ma da quello che vediamo nel video qui sotto l’uomo sullo scooter darà parecchio filo da torcere alla volante della polizia:

