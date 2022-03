Seat MÓ eScooter 125 è lo scooter elettrico al prezzo di listino di 6.750 € con motore da 7 kW, velocità max 95 km/h e autonomia di 137 km.

SEAT MÓ eScooter 125 è il primo scooter elettrico della casa di Barcellona, già ordinabile in Italia con un prezzo di listino di 6.750 Euro.

Alimentato da un motore elettrico da 7 kW (picco di potenza da 9 kW), equivalente a quello di uno scooter 125 cc, assicura un’accelerazione e una velocità massima ideali per affrontare l’ambiente urbano.

Tre le modalità di guida selezionabili (Eco, City, Sport), mentre la batteria facilmente ricaricabile semplifica al massimo la fruibilità quotidiana. In modalità Eco, velocità e accelerazione dell’eScooter vengono limitate, permettendo così di risparmiare e di circolare in modo più rilassato, preservando la carica della batteria e massimizzandone la durata. La modalità City permette al guidatore di avere una velocità controllata, conferendo al veicolo un buon livello di prestazioni e un consumo più equilibrato. Infine, in modalità Sport, accelerazione e velocità aumentano, mettendo a disposizione il massimo delle performance e frenate più rigenerative.

L’app My SEAT MÓ

Grazie all’apposita app per smartphone My SEAT MÓ, SEAT MÓ eScooter 125 offre livelli di controllo ancora maggiori, permettendo di accedere a diverse funzioni che renderanno più facile l’utilizzo quotidiano.

Una volta scaricata e registrata, l’app può essere collegata a SEAT MÓ eScooter 125, consentendo l’accesso a una serie di funzioni e a ulteriori informazioni sul veicolo, in modo da non dimenticare mai più dove si è parcheggiato il proprio SEAT MÓ eScooter 125, nemmeno negli ambienti urbani più trafficati, grazie alla capacità dell’app di localizzare lo scooter in tempo reale; in caso di necessità, è possibile perfino accendere e spegnere il veicolo semplicemente premendo un pulsante, attraverso la digital key.

L’app apre anche un mondo di nuovi dati e informazioni a portata di mano: lo stato della batteria e i livelli di autonomia sono tutti accessibili in tempo reale. SEAT MÓ eScooter 125 è uno scooter che offre un approccio innovativo alla mobilità personale, rendendo più semplice e conveniente attraversare le strade delle nostre città.

Seat MÓ eScooter 125: com’è fatto

SEAT MÓ eScooter 125 vanta un display digitale che fornisce le informazioni e i dati più importanti tra cui velocità, livello di ricarica della batteria, temperatura di batteria, modalità di guida, velocità media e autonomia residua.

Le dimensioni di SEAT MÓ eScooter 125 modello sono: altezza 1.559 mm (1.093 mm senza parabrezza), larghezza 722 mm e lunghezza 2.026 mm, assicurando lo spazio sufficiente per una seduta confortevole per il conducente, oltre a lasciare posto anche per un passeggero posteriore che può godere di un senso di sicurezza maggiore grazie alle maniglie colorate.

La struttura bicolore conferisce grande dinamismo a SEAT MÓ eScooter 125, con un look reso ancora più audace dai colori opachi disponibili per la verniciatura: Rosso Fuoco, Grigio Alluminio o Bianco Ossigeno.

SEAT MÓ eScooter 125 si contraddistingue anche per la sua praticità. Sotto il sellino si nasconde infatti un ampio spazio di stivaggio, una caratteristica di design a cui il marchio ha prestato grande attenzione, proprio come succede per le auto. Potendovi riporre comodamente due caschi, questo spazio assicura poi una grande flessibilità, perché consente di portare con sé tutto quello di cui si può avere bisogno in viaggio.

Il motore elettrico

Lo scooter è alimentato da un motore elettrico capace di erogare 7 kW di potenza (9 kW di potenza massima) e 240 Nm di coppia alla ruota. Il propulsore è integrato nella ruota posteriore, e permette una velocità massima di 95 km/h, ma soprattutto consente a SEAT MÓ eScooter 125 d’imprimere un’accelerazione da 0 a 50 km/h in soli 3,9 secondi, un dato del tutto paragonabile alle performance offerte dagli scooter a combustione di categoria 300 cc. Ideale per gli spostamenti a bassa velocità, nelle continue ripartenze del traffico urbano.

Le prestazioni sono ottenute in parte grazie al peso ridotto di soli 152 kg di SEAT MÓ eScooter 125, che rendono il mezzo incredibilmente reattivo e facilmente manovrabile quando le strade sono congestionate, aiutando i motociclisti a raggiungere la loro destinazione il più rapidamente, senza stress e piacevolmente possibile. SEAT MÓ eScooter 125 include anche una retromarcia, per rendere le manovre più semplici, soprattutto quando si parcheggia.

Il pacco batterie

Il pacco batterie agli ioni di litio ad alta densità energetica da 5,6 kWh pesa poco più di 40 kg e fornisce un’autonomia fino a 137 km con una singola carica in base al ciclo di test ufficiale WLTP. La batteria può essere caricata quando è ancora montata sul veicolo, ma può anche essere rimossa da SEAT MÓ eScooter 125 e collegata alla presa domestica. Per la ricarica completa collegandosi alla rete domestica sono necessarie dalle 6 alle 8 ore.

