Yadea debutterà ad EICMA con due nuovi scooter elettrici cinesi

Ad Salone delle due ruote di Milano debutteranno nuovi scooter elettrici cinesi.

Yadea scooter elettrico – Un nuovo produttore cinese di veicoli elettrici, sbarca anche sul mercato italiano grazie al distributore Gruppo Padana Sviluppo. Yadea svelerà i nuovi modelli ad EICMA 2021, in programma dal 25 e 28 novembre alla Fiera di Milano . La collaborazione con il gruppo Padana Sviluppo rappresenta lo step successivo per espandere la propria presenza nei mercati globali e confermarsi come Premium Brand nel mondo della mobilità elettrica a due ruote.

Novità Yadea 2022: Y1S, C1S e G5

A Salone Internazionale delle due ruote di Milano Yadea conta di stupire il pubblico con il debutto dell’Y1S, scooter elettrico progettato e sviluppato specificamente per applicazioni commerciali. Con un design facilmente adattabile e pronto a ogni variazione Y1S è pronto infatti a rivoluzionare l’esperienza di utilizzo e lavoro. Ad EICMA debutteranno anche i nuovi C1S e G5.

Chi è Yadea

Yadea è leader globale nello sviluppo e nella produzione di veicoli elettrici a due ruote tra cui moto elettriche, ciclomotori elettrici, biciclette elettriche e monopattini elettrici. Ad oggi, Yadea ha venduto prodotti a oltre 50 milioni di utenti in oltre 80 paesi e ha una rete di oltre 35.000 rivenditori in tutto il mondo.

Yadea a EICMA 2021

Yadea è svelerà tutte le sue innovazioni tecnologie presso il proprio stand M12 al padiglione 22. QUI tutte le info su come arrivare e dove parcheggiare.

