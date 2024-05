Il nuovo Voge Sfida SR4 Max 2024 unisce design contemporaneo, qualità premium e tecnologia all’avanguardia in uno scooter versatile e confortevole.

Il Voge Sfida SR4 Max 2024 è l’ultima evoluzione dello scooter della casa di Chongqing ideale sia in città che nei percorsi extraurbani. Il design rimane fedele alla linea moderna e accattivante dei modelli precedenti. La parte anteriore dello scooter è caratterizzata da prese d’aria e un gruppo ottico Led che gli conferiscono un dinamismo stilistico unico. La sella, ampia ed ergonomica, è posizionata a soli 775 mm da terra, che offre così il massimo comfort sia per il guidatore che per il passeggero. Inoltre, lo schienalino per il guidatore e le maniglie per il passeggero aumentano ulteriormente il comfort durante la guida.

Gli spazi di carico sono ampi e pratici: il vano sottosella da 41,5 litri può contenere un casco integrale e un casco jet, mentre dietro lo scudo si trovano due vani per piccoli oggetti, dotati di presa USB e 12V per la ricarica dei dispositivi elettronici. Il manubrio, largo e alto, offre un ottimo controllo e una posizione di guida confortevole, prevenendo indolenzimenti anche durante i viaggi più lunghi.

La dotazione del Voge Sfida SR4 Max 2024 è stata ulteriormente arricchita. Il controllo di trazione è di serie, i gruppi ottici full Led migliorano la visibilità e la sicurezza attiva, mentre il sistema keyless rende l’accensione e l’apertura della sella e del serbatoio estremamente comode. La Dash Cam anteriore, che registra continuamente le immagini su una scheda microSD, è un prezioso strumento di sicurezza.

Il display TFT, ben leggibile in tutte le condizioni di luce, consente la connessione Bluetooth per gestire le chiamate in entrata. La nuova versione 2024 include anche la possibilità di visualizzare le indicazioni Turn by Turn sullo schermo TFT tramite l’app Voge Global. Per affrontare le giornate più fredde, la sella e le manopole sono riscaldabili, mentre il parabrezza regolabile elettricamente offre la massima protezione a qualsiasi andatura.

Il motore è un monocilindrico di 350 cc raffreddato a liquido, con una potenza massima di 34 CV a 7500 giri e una coppia massima di 35 Nm. Questo garantisce un’accelerazione brillante e una progressione fluida. Il telaio in tubi di acciaio a sezione rettangolare è robusto e leggero, progettato per affrontare ogni tipo di percorso. Gli pneumatici da 15 pollici all’anteriore e 14 pollici al posteriore assicurano stabilità e aderenza su qualsiasi superficie.

Il sistema frenante, con doppio disco anteriore da 265 mm e disco posteriore da 265 mm, offre una frenata potente ed efficace. Il sistema ABS a doppio canale aumenta la sicurezza attiva, prevenendo il bloccaggio delle ruote anche nelle frenate di emergenza. Le sospensioni, fornite da Kayaba, garantiscono un comfort di guida superiore.

Il Voge Sfida SR4 Max 2024 è disponibile per la guida con patente A2 ed è già in vendita nelle colorazioni Dark Olive Matt e Dark Grey al prezzo di listino di 5.990 € IVA inclusa.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:

• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Fonte Voge

Copyright Image: Sinergon LTD