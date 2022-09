Dinamico, moderno e dal design futurista, Yadea T9L Plus è il primo ciclomotore firmato Yadea in grado di garantire fino a 110 km di autonomia: due, infatti, sono le batterie fornite di serie disposte nel vano sottosella e protette da un comodo coperchio che permette di alloggiare eventuali effetti personali; esse funzionano una per volta e alla scarica completa della prima basta scollegare il cavo connettore e connetterlo alla seconda batteria carica disposta a fianco, così da raddoppiare il range di strada percorribile e affrontare ogni tipo di spostamento quotidiano in piena tranquillità e massima sicurezza.

Il design Yadea T9L Plus è lineare e filante, a tratti spigoloso e futurista; il layout è moderno e deciso grazie al parafango che spicca con carattere all’anteriore e ai fari full LED presenti su tutto il veicolo. Alle dimensioni di 1.910 x 710 x 1.075 mm, interasse 1.325 mm e peso di 75 kg, si abbina una comoda sella biposto alta 755 mm con maniglione e portapacchi integrati in ferro.

Yadea T9L Plus: doppia batteria estraibile

Yadea T9L Plus è dotato di serie di due batterie al litio ciascuna da 60V 24Ah, capacità di 1.440Wh e peso di 9,5 Kg, per una capacità totale di 2.880 Wh e un peso complessivo di 19 kg. Ciascuna batteria lavora separatamente, in modo che quando la prima si scarica basta spegnerne l’interruttore salvavita e accendere quello della seconda batteria: così, in modo semplice e veloce è possibile effettuare uno ”SWAP” delle batterie senza spostarle fisicamente e permettendo di raddoppiare l’autonomia del veicolo fino a un massimo di 110 km.

E se non bastasse, caricare Yadea T9L Plus è facilissimo: il caricatore in dotazione è molto comodo e grazie a una normale presa di corrente si può effettuare direttamente on-board tramite la presa presente nel tunnel centrale oppure estraendo le batterie e caricandole a casa o in ufficio.

Hub Motor

Il motore di Yadea T9L Plus è nel mozzo e fornisce una potenza massima 2.100 W (2,9 CV) a 465 giri/min-1, permettendo di raggiungere la velocità massima di 45 km/h, essendo un ciclomotore con un consumo di energia pari a 40 Wh/km. Due le modalità di guida a disposizione: 1 che privilegia economicità e autonomia o 2 per una guida più sportiva.

Yadea T9L Plus il veicolo ideale per addentrarsi in città con estrema facilità. Sicuro e dinamico, sfrutta sospensioni con forcella telescopica e doppio ammortizzatore al posteriore per garantire il miglior comfort su ogni strada. La frenata è affidata a un impianto con disco anteriore di diametro Ø 220 mm e a tamburo di diametro Ø 146 mm al posteriore, mentre le ruote da 12 pollici montano pneumatici 90/90-12 davanti e 100/80-12 dietro. La sella biposto alta 755 mm è dotata di maniglione e portapacchi in ferro, il cavalletto è sia centrale sia laterale.

Strumentazione e dotazioni

La strumentazione è semplice e di facile lettura grazie al quadro strumenti LCD che permette di visualizzare tachimetro in km/h e miglia mph, contachilometri totale e parziale ODO/TRIP e indicatore di modalità inserita 1 o 2 e indicatore stato di ricarica; quest’ultimo permette di capire il livello dei carica della batteria in uso e di effettuarne, alla sua scarica completa, lo “SWAP”, ovvero la sua sostituzione: basta, infatti, spegnerne l’interruttore generale corrispondente e accendere quello adiacente relativo alla seconda batteria, così da permetterne il funzionamento.

A completamento, T9L Plus è dotato di un sicuro sistema antifurto, di un pratico gancio portaborse, di un ampio vano portaoggetti aperto che si estende per tutto retroscudo anteriore e di una comoda presa USB per caricare eventuali dispositivi elettronici.

Yadea T9L Plus è disponibile nella colorazione Titanium Grey al prezzo di listino di € 2.990,00 e per un periodo limitato la seconda batteria è in omaggio. Diventa, tuttavia, ancora più interessante grazie agli incentivi Ecobonus, che ne garantiscono un risparmio del 30% o 40%; sarà, infatti, disponibile rispettivamente a € 2.093,00 f.c. con Econobus al 30% e a € 1.794,00 f.c. con Ecobonus al 40% in caso di rottamazione.

