Senza casco, patente, assicurazione e libretto: multa da 6.000 € e sequestro

Meno di così non si può, perché difficilmente ci è capitato di imbatterci in qualcuno che è riuscito a sommare così tante mancanze in una volta sola. Un record che speriamo non venga mai eguagliato. E’ successo ad Ivrea, dove un ragazzo è stato fermato in un parco cittadino a bordo di una moto dove, a quanto pare, aveva l’abitudine di dar fastidio agli altri cittadini.

Come riportato dal Quotidiano del Canavese, l’improvvisato non si è fermato davanti agli agenti di polizia che lo stavano curando, scappando inizialmente per poi decidere di fermarsi. A quel punto la scoperta, con il 18enne che oltre a non indossare il casco, non aveva la patente, l’assicurazione e neanche la carta di circolazione della moto.

Risultato? 6.000 euro di multe ed il sequestro amministrativo della moto. Se invece dimenticate a casa il libretto, la multa arriva fino a 99 euro.

