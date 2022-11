Shad TR55: ad EICMA 2022 il modello dei 30 anni

Shad TR55 sarà presentato ad EICMA 2022 come la principale novità dell’azienda spagnola, che all’evento porterà diversi nuovi prodotti per il 2023.

Eicma 2022 si terrà dall’8 al 13 novembre 2022, con apertura al pubblico dal 10 al 13, a Rho Fiera Milano. Shad TR55 e gli altri prodotti saranno esposti al Padiglione 24P, Stand C51.

Shad TR55 e la gamma Terra

Il nuovo Shad TR55 è parte della gamma Terra, ed è un top case in alluminio in grado di contenere due caschi modulari. Il prodotto nasce per celebrare i 30 anni del marchio iberico, e viene presentato insieme alla borsa posteriore TR50.

Entrambe le valigette saranno disponibili all’inizio del 2023. La TR50 è capace di contenere due caschi integrali e si caratterizza per 8 punti di attacco del sistema Molle, divisi in 4 per lato, che permettono di aggiungere altri accessori e carichi supplementari.

Da notare il sistema di fissaggio rapido Click System per le borse da serbatoio, e le nuove borse con attacco C e CL (Click System e Clic System Locked).

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!