Si potrà avere accesso all’Ecobonus in caso di rottamazione di un mezzo a due ruote con omologazione da Euro 0 a Euro 3.

Offerte Moto Suzuki 2022: la Casa di Hamamatsu aderisce agli incentivi statali. Chi sceglierà di acquistare un qualsiasi modello della gamma a due ruote Suzuki rottamando un mezzo con omologazione da Euro 0 a Euro 3 potrà beneficiare di un listino (IVA esclusa) ribassato del 5% e su un contributo statale pari al 40% del prezzo d’acquisto (IVA esclusa).

Il contributo statale sarà pari ad un massimo di 2.500 Euro o al 40% come sopra calcolato nel caso in cui fosse inferiore ai 2.500 Euro. Si tratta di un vantaggio economico rilevante che viene applicato anche ad eventuali accessori e servizi post vendita, come i pacchetti di manutenzione programmata se questi risultano nella fattura di acquisto della moto.

I benefici per i Clienti Suzuki non finiscono qui. Lo sconto praticato dai dealer e i bonus governativi possono essere cumulati con le promozioni in corso relative a GSX-S1000, V-Strom 1050 e V-Strom 650 che godono di una supervalutazione di 1.000 Euro dell’usato consegnato ai concessionari.

Chi sceglierà di rottamare un vecchio mezzo inquinante e di comprare uno di questi tre modelli Suzuki presso i concessionari aderenti, potrà contare su oltre 3.500 Euro di vantaggi, fino a esaurimento dei fondi erogati dallo Stato. Nel caso di una V-Storm 1050, sarà inclusa nel prezzo anche l’estensione automatica della garanzia da due a quattro anni.

Offerte Moto Suzuki 2022: finanziamenti su misura

Chi si recherà presso i concessionari Suzuki per l’acquisto di un modello della gamma potrà perfezionare l’acquisto scegliendo una delle moderne e flessibili formule studiate da Suzuki in collaborazione con Findomestic. Con la promo “Non rinunciare a niente!” si guidano subito moto o scooter preferiti e si inizia a pagare dopo 4 mesi, con le prime 6 rate pari all’1% dell’importo finanziato e le successive 42 rate costanti.

Sta al Cliente scegliere la cifra erogata (da 2.000 Euro in su) e se versare o meno un anticipo, che può magari corrispondere alla valutazione di un usato dato in permuta. Giocando con questa variabile è possibile distribuire in modo diverso i pagamenti nel tempo e modulare l’ammontare della rata mensile in base ai propri desideri. Il TAN è fisso ed è pari al 4,95%, mentre il TAEG può subire leggere variazioni, attestandosi mediamente al 5,50%.

Un’altra soluzione è “Suzuki NOW! – Interessi zero”. Con questo piano la cifra erogata dalla finanziaria può variare tra i 2.500 e i 6.500 Euro, mentre per quanto riguarda la durata sarà possibile scegliere tra i 18 e i 24 mesi. In entrambi i casi il TAN è fisso allo 0%, mentre il TAEG oscilla dal 4,60% al 10,25% a seconda della cifra e della scadenza concordate. Il pagamento della prima rata è fissato dopo un mese dalla sottoscrizione.

Per completare la panoramica è possibile scegliere il finanziamento “Follow the Sun”, che consente di mettersi alla guida del motociclo senza versare alcun anticipo e iniziare a pagare dopo l’estate.

Il piano prevede la prima rata a tre mesi dalla firma del contratto e il rimborso dilazionato nei successivi 72 mesi, con ciascuna delle prime 36 rate pari all’1,3% dell’importo finanziato e le successive 36 di entità costante. Questa promo può essere attivata per qualsiasi importo dai 5.000 ai 20.000 Euro e ha un TAN fisso del 4,95%, mentre il TAEG raggiunge al massimo il 5,88%

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.