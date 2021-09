Prezzo di lancio di 6.990 Euro per il Burgman 400, ovvero 1.000 euro in meno rispetto al listino ufficiale, con due proposte finanziarie con rata fissa a 99 euro al mese, a 36 o 48 mesi.

Suzuki Burgman 400 2022 è lo scooter aggiornato da Suzuki con una struttura compatta e agile, tenendo fede nello stesso tempo alle sue doti riconosciute nella qualità, nel comfort e nelle prestazioni. Dal punto di vista tecnico, interessante sul Suzuki Burgman 400 2022 il traction control di serie e, nel rispetto delle normative Euro 5 sulle emissioni, porta con sé significative innovazioni tecnologiche, quali l’accensione a doppia candela, che si traduce in una guida più sportiva e piacevole, riducendo il consumo di carburante. La strumentazione inoltre è arricchita di nuove funzioni.

Suzuki Burgman 400 2022: prezzo e promozioni



Prezzo di lancio di 6.990 Euro per il Burgman 400, ovvero 1.000 euro in meno rispetto al listino ufficiale. Ma c’è di più, perchè Suzuki propone due interessanti offerte legate al finanziamento, grazie ad una rata contenuta di soli 99 euro al mese.

Il primo piano ha una durata di tre anni, richiede un anticipo di 3.780 Euro e prosegue con 36 rate mensili da 99 Euro, con inizio dei versamenti dopo sei mesi. In questo caso si ha un TAN fisso del 5,40% e un TAEG del 7,13%.

Il secondo finanziamento si articola invece su quattro anni, con il pagamento immediato di 2.800 Euro e 48 rate successive, sempre da 99 Euro e di nuovo a partire dal settimo mese. Con questa scadenza il TAN fisso scende al 5,20%, mentre il TAEG si attesta 6,59%.

Suzuki Burgman 400 2022: design

Lo stile elegante del Burgman 400 è il risultato della sua filosofia di design: “il Burgman Coupé”. Suzuki abbina un aspetto snello, agile e sportivo con uno stile raffinato e il comfort di marcia per cui è rinomato. Il design, tanto apprezzato dagli utenti, dalle forme eleganti e sportive regala proporzioni compatte perfetto per muoversi in città e sgusciare negli spazi stretti. La sella biposto su due livelli è l’ideale per i viaggi in coppia e la posizione del silenziatore di scarico accentua l’aspetto dinamico dello scooter.

Il frontale presenta un affusolato doppio proiettore a LED, con luci di posizione a LED integrate e indicatori di direzione alloggiati più in basso. Il design frontale, semplice e pulito, appartenente al family feeling della famiglia Burgman. Il codino slanciato dispone di gruppi ottici posteriori indipendenti a LED, con gli indicatori di direzione posti alle loro estremità dal design incisivo, pulito ed elegante.

Nonostante la coda abbia un design snello e compatto, questo scooter 400 offre una notevole capacità di carico sotto la sella. 42 litri di volume permettono di alloggiare due caschi (uno integrale e un demi-jet) oppured oggetti vari, anche voluminosi.

Suzuki Burgman 400 2022: nuove livree

Una finitura satinata, dal tocco moderno e accattivante, è stata scelta per il nuovo colore Silver Mat, nelle linee disegnate si percepiscono qualità e lucentezza che sembrano la lama di una spada. Le ruote blu si abbinano al colore delle sovrastrutture con classe e ricercatezza. Il blu utilizzato è lo stesso colore dei modelli sportivi Suzuki per richiamare la tradizione sportiva della casa di Hamamatsu.

Suzuki Burgman 400 2022: motore

Rinnovato per rispettare gli standard Euro 5 sulle emissioni, il motore monocilindrico a quattro tempi DOHC raffreddato a liquido da 400 cm3 e alimentato ad iniezione elettronica associa una coppia generosa ai bassi e ai medi regimi con una precisa gestione dell’acceleratore e garantisce una guida fluida a un numero di giri più elevato, permettendo di percorre agevolmente tratti autostradali. Ciò è dovuto sia alle modifiche apportate alla testa del cilindro, al pistone ed all’iniettore, sia all’ottimizzazione a livello di combustione.

Il nuovo traction control limita lo slittamento della ruota nelle partenze da fermo durante l’accelerazione e sui fondi scivolosi o irregolari garantendo sempre una buona motricità. In caso di guida su asfalto bagnato o in pavimentazioni in pietra, il traction control assicura al guidatore il massimo controllo. Il sistema può essere attivato e disattivato attraverso un tasto sul blocchetto elettrico destro.

Il nuovo convertitore catalitico con struttura a nido d’ape utilizza un supporto metallico per il catalizzatore che vede il numero dei catalizzatori passare da uno a due per un’ulteriore purificazione dei gas di scarico.

Suzuki Burgman 400 2022: prestazioni

La tecnologia Suzuki Dual Spark Technology di nuova introduzione porta a due il numero di candele per aumentare l’efficienza della combustione, ridurre il consumo di carburante e ottenere un’erogazione della potenza più lineare. La tempistica dell’accensione simultanea delle due candele è frutto di una messa a punto minuziosa e specifica per il Burgman 400. Questa soluzione, in abbinamento all’adozione del nuovo convertitore catalitico, raggiunge l’equilibrio ideale tra la pulizia dei gas di scarico e un’erogazione vivace della potenza, con un contemporaneo aumento dell’efficienza della combustione. La regolazione esatta del momento di accensione contribuisce inoltre a facilitare l’avviamento del motore e a regolarizzare il minimo.

La tecnologia Suzuki Dual Spark Technology contribuisce a rendere più rapida la combustione permettendo così una regolazione ottimale della potenza a regimi prossimi a quello massimo per una erogazione più naturale, aumentando pertanto l’allungo.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.