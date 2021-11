eSkootr Championship sceglie LiveLike per rendere le sue corse interattive

La partnership tra eSkootr Championship e la piattaforma LiveLike renderà interattivo il campionato dei monopattini elettrici sportivi.

Al fine di rendere il suo campionato interattivo e coinvolgere il pubblico, eSkootr Championship ha annunciato una partnership con LiveLike, una piattaforma dedicata al coinvolgimento del pubblico, alla creazione di una community e a rendere più piacevole l’esperienza online.

Non dimentichiamoci che eSkootr è un campionato dedicato ai monopattini elettrici, con un target molto giovane: anche per questo l’organizzazione punta a rendere il tutto più interattivo, sfruttando i mezzi più utilizzati e amati di “GenZ” e “Gen Alpha”.

eSkootr Championship è il campionato interattivo

Non è ancora chiaro come eSC punta a rendere coinvolgente e interattivo il suo campionato, ma è certo che sfrutterà il complesso toolkit di LiveLike e la sua esperienza nel settore per coinvolgere fan e utenti da tutto il mondo.

Le gare inizieranno nella primavera del 2022, con tanti piloti che rendono eSkootr Championship uno dei “Motorsport” più accessibili nel mondo, anche grazie alla tecnologia di LiveLike che rende l’esperienza fruibile ai fan che guardano le gare, sia a bordo pista che, soprattutto da gara. Ecco perché la piattaforma digitale di eSC, dalla quale sarà possibile seguire in streaming le gare, integrerà nitidamente LiveLike, invitando i fan a commentare e interagire, insieme ai commentatori e i piloti, attraverso la chat.

Non solo, perché saranno possibili interazioni di gara dal vivo, anche se eSC non ha specificato le modalità.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!