777 hypercar, la sportiva da pista alimentata a e-fuel

Al Milano Monza Motor Show 2023, previsto dal 16 al 18 giugno tra il centro meneghino e l’autodromo più famoso al mondo, debutterà anche la 777 Hypercar, primo modello del marchio italiano 777 Motors.

Una vettura ad altissime prestazioni, prodotta in 7 esemplari che saranno tutti custoditi a Monza, e che si distingue anche perché alimentata da carburanti sintetici.

777 Hypercar, tanto design e V8 aspirato

Niente elettrico, almeno per ora, per il primo modello 777 Motors, che comunque guarda alla sostenibilità con i carburanti sintetici: il suo V8 aspirato 4.500 cc da 730 CV a 9000 giri, infatti, sarà alimentato ad e-fuel.

In attesa della presentazione, cerchiamo di riassumere quanto sappiamo della vettura anche dai rendering pubblicati. Come detto, 777 Hypercar sarà realizzata in 7 esemplari solo per la pista, che avranno base al Tempio della Velocità. I 7 proprietari potranno quindi scendere in pista e partecipare a degli eventi esclusivi per loro organizzati nel corso dell’anno.

L’auto è sviluppata da Dallara e Gibson e disegnata da Umberto Palermo Design. Si compone di monoscocca in carbonio omologata FIA, aerodinamica sofisticata sviluppata ancora da Dallara per un downforce d i 2.100 kg a velocità di 370 km/h e peso di appena 900 kg.

Dai rendering possiamo vedere una linea moderna, con muso cattivo e fari LED posti alle estremità laterali, e numerosi elementi in giallo a contrasto con il grigio argento e il nero della carrozzeria, giallo che si ritrova sulla linea centrale del cofano, sui tre “7” dello spoiler posteriore, e soprattutto sulla pinna del tetto che funge da presa d’aria, nonché sullo stesso diffusore posteriore.

Pneumatici Michelin e cerchi neri a razze sottili completano il tutto, insieme alle numerose prese d’aria poste su tutta la carrozzeria volte al raggiungimento dei valori sopra-indicati. La 777 Hypercar sarà presentata ufficialmente al MiMo, e sarà in queste giornate che avremo ancora più dettagli sulla vettura.

—–

