Rinnovata naked stradale 125 perfetta per neo-patentati.

La Suzuki GSX-S125 è la rinnovata naked stradale ottavo di litro dedicata ai più giovani. La nuova GSX-S125 2022 è spinta dal motore monocilindrico bialbero raffreddato a liquido aggiornato per rispettare i limiti della normativa Euro 5.

Il nuovo motore abbina quindi una maggior efficienza, e una attenzione all’ambiente, ad un’erogazione fluida e vivace. Inoltre, la ciclistica si dimostra al tempo stesso agile, compatta ed equilibrata, per la gioia dei giovani e di coloro che desiderano un mezzo leggero, coinvolgente e accessibile. La GSX-S125 può essere guidata in Italia sia con la patente A1, quella che si può conseguire a sedici anni, sia con la patente B.

Tra i componenti di pregio della ciclistica spiccano i dischi freno a margherita, sui cui interventi vigila un sistema ABS Bosch di ultima generazione. Suzuki GSX-S125 è proposta in tre nuove colorazioni con suggestive e inedite grafiche. Il Blu Baltimora rende omaggio alla tradizione delle sportive stradali Suzuki, mentre il Nero Detroit, accostato a ruote blu, evoca invece sofisticate atmosfere urbane. Il Bianco Seattle, con cerchi rossi, rappresenta invece la scelta più anticonformista e scanzonata.

Suzuki GSX-S125 2022: prezzo

La Suzuki GSX-S125 è già ordinabile sia sull’e-commerce di Suzuki attraverso la piattaforma Suzuki Smart Buy sia presso la rete dei concessionari Suzuki a un prezzo di 4.290 Euro (IVA inclusa, franco concessionario). Infine le prime consegne sono in programma per il mese di giugno.

Offerte Mobilità Elettrica su Amazon

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!