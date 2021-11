La versione GSX-S950 è disponibile anche in versione depotenziata da 35 Kw per i neopatentati con patente A2.

Suzuki ha presentato al Salone EICMA di Milano 2021 due serie speciali create sulla base delle recenti GSX-S950 e GSX-S1000: le nuove Suzuki GSX-S950 GP Edition e Suzuki GSX-S1000 GP Edition. Tuttavia, queste livree celebrano la tradizione sportiva di Hamamatsu, sia nell’ambito del Motomondiale sia nelle gare di durata.

La versione GP Edition Suzuki adatta alle forme atletiche da street-fighter delle due moto naked di Hamamatsu la celebre livrea Anniversary utilizzata dalle Suzuki ufficiali in MotoGP. La sua colorazione prevede l’abbinamento del blu e del grigio ardesia che distingue sulle piste di tutto il mondo gli uomini e le moto del Team Ecstar.

La seconda, battezzata SERT Edition, punta soprattutto sul rosso e sul nero, con dettagli bianchi e blu a fare da contorno, per ricreare lo stesso colpo d’occhio offerto dalla GSX-R1000 dello Yoshimura Suzuki Endurance Racing Team Motul, campionessa iridata nell’EWC 2021. In entrambi i casi una grande scritta obliqua Suzuki dà slancio alla vista laterale e afferma in modo deciso l’identità del brand.

Le Suzuki GSX-S950 GP Edition e SERT Edition sono vendute ad un prezzo di 11.690 Euro. La GSX-S1000, in versione GP Edition o SERT Edition ha invece un prezzo di 14.590 Euro. I titolari di patente A2 possono acquistare le GSX-S950 GP Edition o SERT Edition in configurazione depotenziata da 35 kW al medesimo prezzo della variante full power.

Tutti gli esemplari di queste edizioni celebrative montano di serie la copertura monoposto per il sellino del passeggero in tinta con le altre sovrastrutture.

