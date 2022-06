Suzuki Jimny Pro T2: al MiMo 2022 la versione da rally

Uno dei veicoli più colorati del MiMo, Suzuki Jimny Pro T2 è la veste da rally del piccolo fuoristrada nipponico, venduto in Italia solo come autocarro e che di recente ha debuttato proprio nel celebre campionato.

Con una livrea gialla e numerose decorazioni, è certamente una delle auto in grado di catturare maggiormente l’attenzione.

Il Jimny nel rally

Il Suzuki Jimny Pro T2 come la si vede al MiMo è l’allestimento ad hoc per le gare del Campionato Italiano Cross Country Rally, che viene guidato dal pilota Lorenzo Codecà, già pilota Suzuki che ha conquistato dieci titoli con la Grand Vitara 3600.

Con questo Jimny, Suzuki al MiMo vuole portare una combinazione tra la sua tradizione offroad e la nuova reinterpretazione in chiave agonistica.

Una vettura agile, larga 3,6 metri, che nasce pensata per il fuoristrada grazie a una meccanica semplice ma efficace, a dimensioni compatte, e a un peso contenuto. È costruita infatti con telaio a traliccio e sospensioni ad assale rigido, e dotato di trazione integrale 4WD AllGrip Pro per attivare rapidamente le quattro ruote motrici e volendo anche le marce ridotte.

La variante da rally adotta poi molle e ammortizzatori specifici, con rinforzi leggeri vicino agli attacchi delle sospensioni e pneumatici tassellati montati su cerchi con ET specifico. Il motore è sempre il 1.5 litri da 103 CV.

