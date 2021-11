Aggiornata nel motore, ora più potente e in regola con la normativa Euro 5, vanta una dotazione tecnologica ancor più ricca e nuove colorazioni.

Suzuki ha svelato oggi in anteprima mondiale al Salone EICMA di Milano la nuova Katana MY 2022. Il nuovo Model Year vanta una gamma colori completamente rivista e beneficia di numerosi aggiornamenti di meccanica e di dotazione. Inoltre, il motore, ora omologato Euro 5 eroga ora un potenza di 152 CV con un erogazione più corposa e regolare.

L’adozione di un comando elettronico dell’acceleratore ride-by-wire assicura una grande sensibilità al pilota e la possibilità di gestire in modo integrato nuovi dispositivi, quali il selettore delle tre modalità di guida SDMS e il sistema “Aprisereno” – traction control STCS a cinque livelli e disattivabile. Nel reparto trasmissione spiccano invece il sistema “Cambiarapido” – Bi-directional Quick Shift System e la frizione antisaltellamento assistita SCAS.







































La prima Katana del 1981 ha segnato una svolta epocale per il design motociclistico e la sua erede, nel 2018, lo ha portato in una nuova dimensione. Oggi la Katana MY2022 propone ancora quelle forme audaci e inconfondibili in nuove e ricercate vesti cromatiche. Colori inediti per le sovrastrutture, cerchi in contrasto e foderi della forcella dorati esprimono lusso e raffinatezza. Queste scelte valorizzano una linea innovativa e allo stesso tempo ricercata, in cui stilemi dal sapore rétro si abbinano a soluzioni moderne e a una straordinaria cura per i dettagli, la stessa messa dagli artigiani giapponesi nel confezionare le tradizionali spade da cui la moto prende il nome.

Suzuki Katana 2022: Prezzo

La Suzuki KATANA MY2022, già a listino, è venduta al prezzo di Euro 14.190 euro.

