EICMA Girls 2021: la ragazze più belle del Salone di Milano

Non perdetevi le bellezze del Salone milanese!

Le EICMA Girls 2021 sono senza ombra di dubbio tra le cose più belle che potrete vedere all’Esposizione Internazionale delle due ruote in programma dal 25 al 28 novembre alla Fiera di Milano. Qui i prezzi dei biglietti EICMA e le info su come arrivare e dove parcheggiare.

EICMA Girls 2021: gallery fotografica

Se volete scoprire quali sono le ragazze più belle del tanto atteso salone milanese non dovete far altro che sfogliare la nostra prima galleria fotografica della EICMA Girls 2021, rigorosamente senza mascherine.





























































Offerte per motociclisti su Amazon

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!