Eicma 2021: costo dei i biglietti online come ottenere lo sconto di 5 euro

Quanto costano i biglietti di Eicma 2021, come si comprano online, come ottenere lo sconto di 5 euro rispetto al prezzo dell'intero.

Ha aperto ufficialmente il ticket shop online per comprare in anticipo i biglietti di Eicma 2021. Vediamo come funziona l’acquisto direttamente sul sito e quanto costano i biglietti per l’Esposizione Internazionale delle due ruote in programma dal 25 al 28 novembre 2021 a Fiera Milano Rho.

Ricordiamo che per accedere è necessaria la mascherina e Green Pass in corso di validità oppure con la certificazione dell’esito negativo del tampone molecolare o rapido effettuato nelle 48 ore precedenti. Sarà possibile presso gli ingressi di Porta Est, Porta Ovest, Porta Sud effettuare un test rapido a pagamento prima di entrare in fiera per vedere moto e bici.

Orari di apertura dalle 9.30 alle 18.30 per tutti i giorni dedicati al pubblico.

I prezzi dei biglietti di EICMA 2021

Per Eicma 2021 il prezzo dei biglietti prevede una offerta lancio di 14 euro, più 1,50 di spese fisse di gestione fino al 19 ottobre. Si tratta di un’ottima tariffa promozionale, che vede il costo del biglietto scendere di 2 euro rispetto all’Edizione 2019 e comunque con uno sconto di ben 5 euro rispetto al biglietto interno.

Dal 20 ottobre all’ultimo giorno di esposizione, il costo del biglietto intero sarà invece di 19 euro, mentre per i minori dai 4 ai 13 anni è prevista una tariffa ridotta di 12 euro.

Come comprare i biglietti online

E’ sufficiente andare sul sito ufficiale www.eicma.it e scegliere la data di ingresso. Attenzione, perché come da disposizioni attualmente in vigore che determinano la capienza e regolano l’accesso alle manifestazioni, è necessario selezionare in anticipo il giorno d’ingresso tra giovedì 25 e domenica 28 novembre.

Dopo aver inserito nel carrello i biglietti desiderati, sarà necessario inserire i propri dati, o eventualmente registrarsi al sistema. A questo punto si potrà scegliere la modalità di pagamento, ovviamente via email, e pagare. Sono accettate carte di credito o debito Visa e Mastecard.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.