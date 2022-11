Vmoto Pininfarina Concept: a Eicma 2022 la moto del futuro

A Eicma 2022 debutta il Vmoto Pininfarina concept, primo frutto di una serie di progetti tra il gruppo quotato alla borsa australiana e l’atelier torinese.

Il veicolo potrà essere ammirato da tutti i visitatori dal 10 al 13 novembre 2022 a Rho Fiera Milano.

Vmoto Pininfarina Concept, disegnato dal vento

La moto concept dei due colossi è idealmente disegnata dal vento, espressione della visione di un veicolo elettrico di nuova generazione che traccia linee guida da condividere con altri progetti di sostenibilità del gruppo; il primo passo di una nuova idea di mobilità data dalla ricerca della massima efficienza dato da un basso coefficiente di resistenza aerodinamica per effetti positivi su prestazioni e autonomia.

La Vmoto Pininfarina Concept, insomma, combina bellezza, eleganza ed efficienza per ottimizzare il percorso dei flussi dell’aria, con effetti positivi anche sulla stabilità di prestazioni del motore, perché sfrutta il vento per controllarne la temperatura. Diversi gli elementi stilistici, tutti curati da Pininfarina, che omaggiano Vmoto, come l’illuminazione a forma di V. Il veicolo è dotato inoltre di una batteria esterna aggiuntiva, integrata alle forme, che aumenta l’autonomia.

Questo veicolo fortemente aerodinamico non è destinato alla produzione di serie, ma come detto anticipa tutto quello che Vmoto presenterà nei prossimi anni, sia alle future edizioni di Eicma sia in eventi stampa dedicati.

