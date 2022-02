Una piccola naked divertente e facile da guidare adatti a tutti, dai più giovani ai meno giovani.

ThunderVolt NK-E è una pit-bike elettrica facile da guidare con cui divertirsi in pista ad un prezzo di 6.000 €. Tuttavia il marchio è stato ideato da Loris Reggiani (insieme ai soci Bruno Greppi e Giuseppe Sassi), ex pilota del motomondiale ed ex commentatore tv.

ThunderVolt NK-E: caratteristiche

La pit-bike è stata progettata come una vera moto da corsa. Tutti i dettagli sono stati curati e studiati infatti con grandissima attenzione. Dai prototipi è nata quindi la NK-E, una naked con ruote da 12″. Tuttavia, la potenza continuativa di 4 kW ed un picco di 8 kW garantiscono un’ottima accelerazione ed una velocità massima di 90 km/h.

Come nelle migliori moto da competizione è disponibile un software per variare le curve del freno motore, dell’accelerazione e della velocità massima. La batteria ai polimeri di litio, con Bms e teleruttore integrati, eroga 72V e 40Ah da inizio a fine carica, consentendo di girare in pista per circa 30 minuti. La batteria è facilmente sostituibile in un paio di minuti.

Completano la dotazione il comando “drive by wire” con manopole racing. Infine l’impianto frenante prevede: una pompa da 14mm e la pinza trainata a doppio pistone, tubi in treccia ed un freno disco anteriore da 220mm ed un freno a disco idraulico anche al posteriore.

Thundervolt NK-E: Scheda Tecnica

Concludiamo con la scheda tecnica della Thundervolt NK-E.

Telaio: traliccio in tubi tondi di acciaio di derivazione miniGP

Forcellone: mono-braccio a traliccio in acciaio

Lunghezza: 1580 mm

Interasse: 1120 mm

Peso: 85 kg

Sospensioni: forcella telescopica a steli rovesciati e mono-ammortizzatore

Freno ant.: disco da 220 mm con pinza a 4 pistoncini

Freno post.: disco da 200 mm con pinza a 1 pistoncino

Cerchio ant: in lega leggera da 2,70×12”

Pneumatico ant: 100/80-12

Cerchio post: in lega leggera da 3,00×12”

Pneumatico post: 120/80-12

Motore: nella ruota posteriore

Potenza: 4 kW nominali, 8 kW di picco

Coppia: 168 Nm

Mappatura: gestibile via Bluetooth con App smartphone

Batteria: 72V 40 Amp

Durata carica: 30 minuti (in pista)

Durata ricarica: 60 minuti circa

Thundervolt NK-E: Prezzo

La Thundervolt NK-E è pronta a scendere in pista ad un prezzo di 6.000 €.

Offerte monopattini elettrici su Amazon

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!