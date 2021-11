Guardate cosa succede quando tentano di usare un trike all’interno di uno skate park

Il video dell'uomo che decide di esibirsi in acrobazie in uno skate park con un trike Can Am, ma il risultato è un completo disastro.

A volte, la differenza tra come immaginiamo come andranno le cose è drammaticamente diversa dai piani che la realtà ha in serbo per noi. Deve averlo capito anche il tizio che in sella ad una Can-Am Ryker ha sperimentato sulla propria pelle cosa accade quando vai allo skatepark a bordo di un trike.

Quando è durato il suo sogno? Pochissimo. Neanche un secondo ed ecco che tutto è andato fuori dai binari, e già la primissima pendenza è stata sufficiente per fargli perdere l’equilibrio e il controllo. Da quel momento in poi, è spacciato. La cosa migliore sarebbe stata a quel punto lasciare andare e cadere, ed invece appendendosi alla manopola per tenersi, allo stesso tempo dava potenza alla moto, facendo degenerare l’intera situazione.

Fortunatamente nessuno si è fatto male, ma ne è valsa la pena? Sicuramente no.

