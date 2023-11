Tutte le caratteristiche di Triumph TF 250-X, con il prezzo della motocross con motore monocilindrico quattro tempi.

Triumph ha appena presentato il suo modello motocross Triumph TF 250-X, che già alla sua prima apparizione offre il miglior rapporto peso-potenza della categoria e una delle dotazioni più complete mai viste sul mercato altamente competitivo delle moto cross da 250 cc. Sappiamo che a breve verranno fornite informazioni anche sul lancio del TR450-X.

Questo nuovo modello a quattro tempi è stato interamente sviluppato da Triumph in collaborazione con i campioni del motocross Ricky Carmichael e Iván Cervantes, ed è caratterizzato dal design ultra-compatto e super-leggero del powertrain da competizione e del telaio in alluminio unico nel suo genere. La moto è equipaggiata con i migliori componenti già installati di serie.

Il design della TF 250-X è aggressivo ma essenziale e la sua presenza minimale e leggera rende questa moto immediatamente riconoscibile sulla pista, grazie alla sua livrea distintiva in giallo racing e nero.

Motore e ciclistica della TF 250-X

Il powertrain da competizione a quattro tempi sviluppato da Triumph è stato realizzato in modo ultra-compatto e super-leggero ed è equipaggiato con pistone in alluminio forgiato, valvole in titanio, rivestimenti a basso attrito in carbonio-simile al diamante, coperture leggere in magnesio e frizione Exedy Belleville. La gestione avanzata del motore si può combinare con l’applicazione opzionale MX Tune Pro, che consente agli utenti di utilizzare la mappatura selezionabile dall’utente in tempo reale.

Il telaio unico in alluminio presenta una struttura a doppia culla ad alta resistenza e leggerezza progettata per ottenere il massimo equilibrio tra prestazioni, massa e flessibilità. Il peso totale della moto permette alla nuova TF 250-X di stabilire un nuovo punto di riferimento per il miglior rapporto ‘potenza-peso’ nella categoria carsica. La moto offre anche un alto grado di personalizzazione per adattarsi a diversi piloti e stili di guida.

La TF 250-X vanta componentistica premium, aggiungendo una dotazione senza rivali per una moto di produzione nella sua categoria. Il sistema frenante premium Brembo presenta una pinza anteriore galleggiante a doppio pistoncino da 24 mm, una pinza posteriore galleggiante a singolo pistoncino da 26 mm e dischi anteriori da 260 mm e posteriori da 220 mm. Le ruote DirtStar serie 7000 in alluminio sono equipaggiate con pneumatici Pirelli Scorpion MX32 mid-soft. Le manopole ODI half-waffle lock-on completano l’assetto.

Per migliorare le prestazioni e la capacità della TF 250-X, la Triumph ha lavorato con i marchi premium più grandi al mondo per creare una gamma dedicata di accessori sportivi che comprendono un sistema completo di scarico Akrapovič in titanio, un dispositivo hole-shot XTrig , una centralina Athena LC-GPA con controllo di trazione migliorato selezionabile dal pilota e indicatori di velocità dell’unità LED del motore. Completano il tutto la sospensione KYB, con forcelle in acciaio al carbonio AOS da 48 mm, piastre di fissaggio triple forgiati e lavorati in alluminio 7075-T6 e monoammortizzatore posteriore a tre vie piggyback.

Concessionari specializzati Triumph

I centri specializzati MotoCross Triumph apriranno a partire dalla Primavera del 2024 in Europa, Australia e USA ed offriranno vendita, assistenza tecnica, parti di ricambio, abbigliamento sportivo ed assistenza alle gare.

Triumph ha costituito infatti una nuova rete di rivenditori specializzati in motocross per offrire vendita, assistenza e parti di ricambio. Questo nuovo sistema è accessibile 24 ore su 24 tramite sito web mobile-optimised, nel quale è possibile ordinare le parti necessarie per la consegna immediata direttamente dalla pista. Questa rete è supportata da un sistema unico di approvvigionamento online delle parti e degli accessori disponibili nel catalogo digitale totalmente ottimizzato per i dispositivi mobili nel quale i piloti possono cercare le parti necessarie per la loro moto ed inserire ordini di consegna espressa o standard oppure ritirare direttamente presso il concessionario MotoCross locale della Triumph.

Prezzo Triumph TF 250-X e disponibilità

È possibile ordinare TR-Cross ora presso i concessionari Triumph MotoCross, con le moto disponibili per la consegna dalla primavera 2024. Prezzo di 11.395 € f.c.

Scheda tecnica Triumph TF 250-X

MOTORE E TRASMISSIONE Tipologia Monocilindrico 4-Tempi, DOHC Cilindrata 249.95 cc Alesaggio 78 mm Corsa 52.3 mm Compressione 14.4 Iniezione Dell’Orto EFI Scarico Terminale singolo Trasmissione finale 13/48 Frizione Multidisco a bagno d’olio, Belleville Spring Cambio 5 rapporti TELAIO E CICLISTICA Telaio In alluminio Forcellone In alluminio Ruota anteriore 21″ x 1.6″ Ruota posteriore 19″ x 1.85″ Pneumatico anteriore 80/100 – 21 Pneumatico posteriore 100/90 – 19 Sospensione anteriore KYB 48 mm Coil Spring Fork, regolabile in compressione/estensione, 310 mm di escursione Sospensione posteriore KYB Coil, regolabile nella compressione (H e L Speed), regolabile nell’estensione, 305 mm di escursione Freni anteriori Brembo doppio pistoncino da 24 mm, disco da 260 mm Freno posteriore Brembo singolo pistoncino da 26 mm, disco da 220 mm Quadro strumenti e comandi Conta-ore, blocchetti elettrici multifunzione DIMENSIONI Larghezza manubrio 836 mm Altezza senza specchietti 1270 mm Altezza sella 960 mm Interasse 1492 mm Inclinazione sterzo 27.4º Avancorsa 116 mm Capacita’ serbatoio 7 L Peso in ordine di marcia 104 kg

