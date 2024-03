Triumph Trident 660 Triple Tribute: l’edizione speciale a 8.595 euro

La Trident 660 Triple Tribute di Triumph è un tributo alla storica Slippery Sam ed incarna al meglio lo spirito sportivo e innovativo della marca.

Triumph rinnova il fascino del suo modello iconico con la presentazione della Trident 660 Triple Tribute. Quest’edizione speciale, disponibile solo per il periodo limitato di un anno, porta in dote una serie di caratteristiche uniche che la distinguono nel panorama motociclistico. La Trident 660 Triple Tribute si ispira alla leggendaria moto da corsa “Slippery Sam”, che ha dominato il Tourist Trophy all’Isola di Man per cinque anni consecutivi, rendendo omaggio alle vittorie e alla storia della casa britannica con un design esclusivo che fonde la tradizione racing a elementi moderni e innovativi.

La livrea dell’edizione speciale Trident Triple Tribute si veste dei colori racing iconici di Triumph: bianco, blu e rosso, impreziosita da un nuovo schema grafico che risalta l’identità sportiva della moto. Aggiunte come il cupolino in tinta e il puntale sportivo accentuano ulteriormente il carattere distintivo di questa versione, confermando l’attenzione di Triumph per i dettagli e la qualità costruttiva.

L’inconfondibile design del serbatoio presenta una grafica di ispirazione racing e il numero 67 attorno ai caratteristici spazi per le ginocchia, adattandosi alle linee fluide della sella. Con un’attenzione impeccabile ai dettagli, la nuova Trident 660 presenta il badge Triumph sia sul faro anteriore sia sul fanale posteriore, con alcuni rimandi al logo su tappo del serbatoio, morsetto del manubrio e sulla strumentazione, oltre al badge Trident in alluminio con dettagli lavorati a diamante. I fianchetti del radiatore presentano le stesse colorazioni della livrea, mentre il look accattivante viene completato dalle barre e i paratacchi in alluminio, le protezioni della forcella, il manubrio e gli iconici specchietti a goccia, cerchi in alluminio fuso a cinque razze neri e leggeri.

Il cuore pulsante della Trident 660 Triple Tribute è il rinomato motore Triple, che offre un mix equilibrato di potenza e coppia, garantendo prestazioni eccellenti e un’esperienza di guida entusiasmante. L’inconfondibile e profondo sound del tre cilindri è assicurato da un silenziatore monobraccio compatto e minimale. Conforme alle normative Euro 5, il motore eroga 81 CV di potenza massima a 10.250 giri/min, con un’erogazione progressiva, fluida e lineare, e 64 Nm di coppia massima a 6.250 giri/min. Il cambio fluido a sei rapporti della Trident, unito alla trasmissione finale, è pensato per rendere l’esperienza di guida unica e divertente, grazie anche all’aggiunta del Triumph Shift Assist di serie in questa Special Edition. Il quickshifter consente infatti di cambiare marcia senza l’uso della frizione, con un autoblipper sulle scalate per cambi marcia rapidi e senza interruzioni.

La Trident 660 presenta una sella con un’altezza da terra pari a 805mm e un peso in ordine di marcia pari a 189 kg. La moto ha un equipaggiamento che comprende anche le forcelle rovesciate Showa nere all’anteriore e un monoammortizzatore Showa regolabile nel precarico con leveraggio sul posteriore. L’equipaggiamento viene completato con freni Nissin a due pistoncini con doppio disco e pneumatici Michelin Road 5.

La Trident 660 è dotata infine di illuminazione a led, ABS, modalità di guida Road e Rain, controllo di trazione disattivabile e sistema ride-by-wire, oltre a un pratico schermo TFT a colori multifunzionale integrato con un display LCD in bianco e nero. Con un prezzo di 8.595 €, la Trident 660 Triple Tribute è destinata a diventare un pezzo da collezione per gli amanti delle due ruote, celebrando la ricca eredità di Triumph nel motorsport.

Fonte Triumph

Copyright Image: Sinergon LTD