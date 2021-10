8 eleganti versioni speciali, disponibili solo per un anno.

Triumph Bonneville Gold Line Edition 2022: rifinite con l’elegante filetto dorato a contrasto realizzato a mano dagli esperti artigiani del Triumph Paint Shop, e pensate per venire incontro alla domanda di nuove livree ispirate al mondo custom, la nuova gamma Gold Line Edition 2022 include 8 spettacolari versioni speciali delle affascinanti Bonneville. Disponibili per un solo anno, le Gold Line Edition arricchiscono con un tocco di stile in più la più recente generazione delle iconiche Modern Classics Triumph.

Triumph Bonneville Gold Line Edition 2022 T100

La Bonneville T100 è la soglia di accesso al mondo delle Bonnie classiche e iconiche, le Triumph senza tempo per definizione. Ma a dispetto del suo look elegantemente British, nasconde un piacevole e brillante motore bicilindrico da 900 cc che eroga 65 cavalli e 80 Nm di coppia in modo fluido e generoso.

La maneggevolezza, il comfort e la stabilità sono garantite da una sella perfettamente imbottita, da un telaio solido e affidabile e da sospensioni di alto profilo. L’elettronica prevede il controllo di trazione disattivabile per una guida ancora più sicura, mentre l’impianto frenante è affidato a Brembo.

Triumph Bonneville Gold Line Edition 2022 Street Scrambler

Equipaggiata con il collaudato e generoso twin “High Torque” da 900 cc, con un set up elettronico dedicato, la stilosa e accessibile Street Scrambler è una all-round urbana particolarmente piacevole e sorprendente. Confortevole e in grado di ispirare fiducia fin dal primo contatto, grazie alle sospensioni ad escursione maggiorata e alla posizione in sella eretta, mette a disposizione 65 cavalli e un picco di coppia di ben 80Nm che si fanno sentire tramite un terminale doppio sportivo. Le gomme sono le trasversali Metzeler Tourance, mentre i freni sono marchiati Brembo. Controllo di trazione e ABS sono disattivabili per utilizzo su sterrato.

Triumph Bonneville Gold Line Edition 2022 Speedmaster

La Speedmaster è da sempre una custom rilassata, anticonformista e raffinata, per veri intenditori. Comoda e gradevole in ogni condizione di guida, monta sospensioni Showa di elevata qualità con steli da ben 47 mm e un mono posteriore nascosto, regolabile nel precarico. La sella è a soli 705 mm da terra e coadiuvata dal design arcuato del manubrio e dalle pedane in posizione tipicamente cruiser, regala un piacere di guida inconfondibile. Il motore bicilindrico in linea 1200cc High Torque Bonneville offre 78 cavalli e ben 106 Nm di coppia a soli 4,000 giri.

Triumph Bonneville Gold Line Edition 2022 Bobber

La Gold Line Edition rimarca tutte le caratteristiche, tecniche e di design, che rendono la Bobber una moto assolutamente unica. L’equipaggiamento dal punto di vista tecnico è particolarmente complete e prevede doppio disco Brembo all’anteriore, sospensioni Showa e pneumatico anteriore dal tipico design “fat”. Predisposto con un tuning riservato alla sola Bobber, il motore twin High Torque 1200cc sviluppa una coppia generosa di 106 Nm e 78 cavalli di potenza massima.

Triumph Bonneville Gold Line Edition 2022 T120 e T120 Black

Eleganti e performanti, in grado di regalare un’emozione di guida imprevedibile ammirandone il lool classico, le Bonneville T120 e T120 Black sono equipaggiate con il motore twin in linea da 1200 cc che sprigiona 80 cavalli e 105 Nm di coppia a regimi particolarmente bassi. La sospensione anteriore ospita una forcella tradizionale da 41mm mentre al posteriore lavora un doppio ammortizzatore regolabile nel precarico. Coadiuvata da un pacchetto elettronico discreto ed efficace, la guida risulta sempre neutrale e in pieno controllo.

Triumph Bonneville Gold Line Edition 2022 Scrambler 1200 XC e XE

Tanto versatili e performanti lungo ogni terreno, quanto raffinate nel design e nelle dotazioni, le Scrambler 1200 XC ed XE sono le regine del segmento. Moto uniche nel rispettare pienamente l’originaria connotazione del termine “scrambler”. Entrambi i modelli montano l’ultima generazione del motore Euro 5 “High Power” e un pacchetto tecnologico di riferimento per la categoria. Così come impeccabili e di alto livello sono finiture e attenzione massima ad ogni dettaglio.

Triumph Bonneville Gold Line Edition 2022: prezzi

Le Gold Line Edition prevedono un costo aggiuntivo di € 600 o € 800 rispetto al prezzo di listino franco concessionario del modello base. Le prime unità saranno disponibili a partire da novembre 2021 con una tempistica di arrivo specifica per ogni modello.

Bonneville T100 Gold Line Edition € 11.900 fc

Street Scrambler Gold Line Edition € 11.700 fc

Bonneville Speedmaster Gold Line Edition € 15.600 fc

Bonneville Bobber Gold Line Edition € 15.600 fc

Bonneville T120 Gold Line Edition € 14.050 fc

Bonneville T120 Black Gold Line Edition € 14.050 fc

Scrambler 1200 XC Gold Line Edition € 15.900 fc

Scrambler 1200 XE Gold Line Edition € 16.900 fc

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.