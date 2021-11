La nuova Street Twin EC1 Special Edition prende in prestito in maniera esplicita un codice iconico per tutti gli amanti del lifestyle londinese.

La nuova Triumph Street Twin EC1 Special Edition 2022 trae ispirazione dalla vibrante cultura custom-classic di uno dei distretti più cool e celebri di Londra, l’East End. Disponibile per un solo anno a partire da gennaio 2022, al prezzo di € 9.850 franco concessionario.

La cultura motociclistica che si è storicamente affermata nel celebre East End di Londra si connota per tratti caratteristici: giovane, urbana, genuinamente appassionata di moto dallo stile classico ed elegantemente underground.

La community londinese di appassionati di design e stile si è nel corso degli anni sempre più raccolta intorno ad una reale passione per le motociclette più iconiche e credibilmente “british”, come la gamma Modern Classic di Triumph Motorcycles. In particolare, un modello entry level, scanzonato e giovanile come la Street Twin, accessibile ma anche grintoso nell’aspetto essenziale e nel sound coinvolgente del doppio terminale basso, è rapidamente diventato la prima scelta per molti di questi appassionati riders urbani.

Triumph Street Twin EC1 Special Edition 2022: caratteristiche

Il serbatoio sfoggia una nuova livrea bicolore Matt Aluminium Silver e Matt Silver Ice rifinita con un sottile filetto color argento realizzato a mano, grafiche dedicate e il classico badge Triumph. Lo schema cromatico dedicato alla EC1 si ritrova anche sui fianchetti laterali, che sono in finitura Matt Silver Ice e arricchiti dalla nuova deca Street Twin Limited Edition, mentre entrambi i parafanghi sono in Matt Aluminium Silver.

Sempre in Matt Silver Ice è il piccolo fly screen, disponibile come accessorio dedicato, per completare l’equipaggiamento. La tonalità dominante della EC1 Special Edition viene ulteriormente esaltata dale numerose componenti verniciate in nero quali i cerchi a 10 razze, il faro anteriore, i retrovisori e ovviamente i carter motore.

Minimali gli indicatori di direzione e il fanalino posteriore a LED, confortevole la sella dal look custom classic. Divertente, maneggevole e sicura. La Street Twin EC1 è equipaggiata con la più recente generazione, omologata Euro 5, del carismatico e brillante motore bicilindrico Bonnebille da 900 cc, ricco di coppia e dotato di acceleratore ride-by-wire. Particolarmente parco nei consumi, eroga 65 cavalli a 7.500 giri e ben 80 Nm di coppia a soli 3.800 giri.

Confortevole nella guida urbana e spigliata nel traffico, la Street Twin EC1 ha un equipaggiamento ineccepibile anche dal punto di vista della ciclistica: forcelle da 41 mm all’alteriore, doppio ammortizzatore regolabile nel precarico al posteriore, impianto frenante anteriore Brembo. Il look classico viene assecondato dalle maneggevoli Pirelli Phantom Sports Comp.

L’accessibilità è garantita anche da una sella posta a soli 765mm da terra: è pensata per mettere a proprio agio anche i motociclisti meno esperti.

Il pacchetto tecnologico prevede 2 riding mode (Rain e Road), traction control disattivabile e ovviamente ABS.

