Apreamare Cannes Yachting Festival 2022: il nuovo Gozzo 45

Apreamare Cannes Yachting Festival 2022: dopo il successo del Gozzo 35, sceglie il Cannes Yachting Festival 2022 per presentare in anteprima mondiale il nuovo Gozzo 45, elegante classy cruiser dallo stile senza tempo fortemente mediterraneo, a partire dalla totale assenza di gradini in coperta, nel pieno rispetto della filosofia walkaround.

Apreamare Cannes Yachting Festival 2022: Gozzo 45, caratteristiche

Ideato da Cataldo Aprea con l’architetto Marco Casali di Too-Design, che si è occupato del design delle linee esterne e degli interni, e con l’ingegnere Umberto Tagliavini di Marine Design, impegnato nello studio dello scafo e dell’opera viva, il Gozzo 45 si caratterizza per numerosi elementi che privilegiano gli spazi aperti per offrire una qualità di vita a bordo unica nel segmento: la plancetta di poppa molto generosa, due grandi prendisole, il tavolo per 8 persone in pozzetto, la lounge di prua, i passavanti laterali ampi e le alte murate.

Sottocoperta, invece, il nuovo Gozzo 45 sorprende con due soluzioni di layout: una a due cabine con dinette e due bagni, e l’altra con tre cabine e due bagni. In entrambe le versioni ci sarà una stretta continuità con l’esterno, privilegiando spazio, aria e luce naturale.

Per quanto riguarda le prestazioni, Gozzo 45 è un’imbarcazione fedele alla sua tradizione marinara, grazie alle eccellenti doti di navigazione, con un rollio molto contenuto sia in navigazione che all’àncora. La carena è a geometria variabile con V profonda ed è stata concepita per offrire entrambi i sistemi di propulsione proposti: linea d’asse tradizionale o sistema IPS Volvo Penta.

In esposizione ci sarà anche il Gozzo 35, che rappresenta la scelta ideale per coloro che desiderano un day cruiser che, senza rinunciare a eleganza, comfort e abitabilità ha il pregio di essere facilmente gestibile e funzionale. L’imbarcazione rientra nella categoria dei natanti con una lunghezza massima di 9,95 metri, ma è dotato di grandi spazi in coperta, a partire dal comodo divano/prendisole a poppa e dal tavolo, perfetto per organizzare piacevoli cene all’aperto.

