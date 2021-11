Ad Eicma 2021 il prototipo di Triumph Tiger 1200 è la novità più attesa del costruttore inglese, che porta ben 10 modelli inediti.

Ad Eicma 2021 è sbarcata la Triumph Tiger 1200, anche se “solo” ancora come prototipo. La concept della casa britannica si unisce alle ben dieci moto inedite presenti alla fiera, divisi tra veri e propri nuovi modelli ed edizioni speciali.

Triumph ha quindi rinnovato tutta la gamma, in cima alla quale si posiziona la Tiger 1200, di cui tuttavia Triumph non ha rivelato quasi niente per quanto riguarda le caratteristiche tecniche. Tutto, invece, sappiamo sulla nuova Speed Triple 1200 RR, e sulla sua estetica così squisitamente vintage unita ai dettagli in fibra di carbonio.

Triumph Tiger 1200 e altre storie ad Eicma 2021

La futura Triumph Tiger 1200 andrà a occupare la media cilindrata della gamma Tiger, con una proposta completa e capace di unire la versatilità di utilizzo alla vivacità del motore “Triple“.

Come detto, però, non sappiamo nulla, se non che sarà l’ammiraglia della gamma Adventure di Triumph. Si tratta di una moto riprogettata da zero, con focus spostato verso la guida offroad e usando come base il comparto tecnico della Tiger 800. Il motore a tre cilindri per la prima volta usa l’albero motore ad architettura T-Plane, con scoppi irregolari in modo da migliorare l’erogazione.

Meglio allora focalizzarsi sulla Speed Triple 1200 RR, sportiva stradale che è vintage solo nell’estetica, visto che dispone del più avanzato pacchetto tecnologico visto su una Triumph. Altra novità importante è la Triumph Tiger Sport 66o, progettata sulla stessa piattaforma a 3 cilindri introdotta con la Trident 660.

Oltre a loro, ad Eicma 2021 è possibile ammirare la gamma Bonneville Goldlone, con tante finiture e colorazioni che prendono spunto dal mondo costom, e tutte rigorosamente rifinite a mano: tale gamma comprende la Bobberei, le T100 e T120, le Scrambler 1200 XE e Street Scrambler 900.

Triumph porta in fiera anche le edizioni speciali di tre modelli ormai iconici:

Triumph Street Twin EC1, che si ispira alla urban culture di East London;

Triumph Thruxton RS Ton Up, che omaggia il road racing e, in particolare, i suoi albori;

Triumph Rocket 2 R 221, la moto cruiser dei grandi record.

