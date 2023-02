Tromox Ukko S: la moto a emissione zero del marchio cinese

Tromox Ukko S, disponibile anche in versione Ukko S lite, è il modello di punta che arriva in Italia grazie all’accordo che il gruppo FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) ha chiuso con il marchio Tromox.

Il produttore cinese rilancia così la sua presenza sul territorio nazionale e lo fa con una moto di chiara ispirazione sportiva e dal look aggressivo.

Tromox Ukko S: caratteristiche

Forte di motore montato in posizione da 4kw nominali, che raggiunge gli 8 kw di picco, l’Ukko S raggiunge una velocità massima di 90 km/h e può arrivare fino a 130 km di autonomia.

Le dimensioni compatte, le ruote da 14 pollici e la ciclistica di stampo racing assicurano poi maneggevolezza e divertimento in città. Completano la ricca dotazione il cruscotto digitale e il GPS, con il quale è possibile connettersi alla moto dalla specifica APP disponibile per iOS e Android.

Ukko S sarà proposto a un prezzo franco concessionario di 6.659 euro, mentre la versione lite costerà 5.979 euro.

