Incentivi scooter elettrici e moto: come ottenere il bonus da 4.000 €

Tornano gli incentivi per gli scooter elettrici e le moto elettriche da mercoledì 19 ottobre, con un importo che arriva fino ad un massimo di 4.000 euro di sconto. Dalle ore 10 di domani verrà infatti aperta la piattaforma elettronica messa a disposizione dei concessionari all’indirizzo ecobonus.mise.gov.it. E’ proprio tramite i concessionari che sarà possibile prenotare gli incentivi relativi all’acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici. La richiesta del Bonus deve essere fatta dal rivenditore, per poi essere confermata entro i successivi 180 giorni.

Sono quindi a disposizione altri 20 milioni di euro da parte del Ministero dello Sviluppo Economico rispetto a quelli preventivati nel 2022. E se vi state chiedendo da dove arrivano questi soldi, ebbene si, sono quelli non utilizzati come incentivi per le auto ibride plug-in. Comunque, polemiche a parte, si stratta di un’occasione ghiotta per chi ha deciso di passare al mondo delle due ruote a zero emissioni.

Incentivi moto e scooter elettrici: come funzionano e come ottenerli

Vediamo allora come funzionano gli incentivi e come si può portare a casa lo sconto massimo sul prezzo dello scooter elettrico o sulla moto elettrica.

Per ottenere gli incentivi è necessario acquistare un veicolo elettrico nuovo delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e.

Per avere l’ incentivo del 40% del prezzo , fino ad un massimo di 4.000 euro , è necessaria la rottamazione di uno scooter o di una moto omologata euro 0, 1, 2 o 3. Attenzione che deve essere di un veicolo di proprietà da almeno 12 mesi, oppure di proprietà di un familiare convivente di chi effettua l’acquisto.

, fino ad un massimo di , è necessaria la di uno scooter o di una moto omologata euro 0, 1, 2 o 3. Attenzione che deve essere di un veicolo di proprietà da almeno 12 mesi, oppure di proprietà di un familiare convivente di chi effettua l’acquisto. Se non c’è un mezzo da rottamare, lo sconto passa dal 40 al 30% con il valore massimo dello sconto che scende a 3.000 euro rispetto ai 4.000 della rottamazione.

Ricordiamo infine che oltre agli incentivi per scooter elettrici, ci sono anche i bonus per auto elettriche e gli incentivi per le colonnine elettriche domestiche wallbox.

