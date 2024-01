All’inaugurazione di S97 Racing by Motoxracing Sabato 13 gennaio sarà possibile incontrare anche i piloti Yamaha Motoxracing WorldSBK.

Verrà inaugurato domani alle ore 10 il nuovo punto GYTR PRO SHOP S97 by Motoxracing di Fiano Romano (RM), quinto sul territorio nazionale che si aggiungerà a quelli di Parma, Ferrara, Pescara e Firenze aperti nel 2023. Tuttavia si tratta di un’ulteriore passo nella strategia di crescita di Yamaha che conferma la sua volontà di fornire non solo moto ai propri clienti, ma anche un ecosistema completo di servizi, strumenti e competenze dedicato alle corse e allo sviluppo dei talenti nel mondo delle due ruote.

La rete dei GYTR PRO SHOP di Yamaha testimonia infatti l’anima racing racchiusa nel DNA dell’azienda, e quello di Fiano Romano avrà un ruolo speciale in questo senso perché il dealer S97 Racing by Motoxracing, oltre a proporre le parti originali Yamaha GYTR e ad avere le competenze tecniche per installarle, è in grado di supportare al meglio i clienti nella scelta delle soluzioni più in linea con le loro esigenze di performance sportive. Inoltre, è specializzato nella preparazione delle moto racing e può affiancare gli appassionati delle gare su due ruote e i talenti di questi sport nella preparazione sportiva della propria Yamaha e nei test in pista.

Incontra i piloti WSBK da S97 Racing by Motoxracing

L’inaugurazione di Fiano Romano sarà anche l’occasione per incontrare di persona il Team Principal Sandro Carusi e Bradley Ray pilota ufficiale del Motoxracing WorldSBK Team. Il GYTR PRO SHOP S97 by Motoxracing supporta il programma “bLU cRU” per la scoperta di giovani talenti, ed è impegnato anche nel WSBK classe SS300 con i piloti Elia Bartolini e Emiliano Ercolani.

Yamaha e S97 Racing by Motoxracing aspettano gli appassionati domani, Sabato 13 Gennaio, dalle ore 10 in Via della Chimica 1 a Fiano Romano (Roma).

—–

—–

Qui il canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori. Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: Sinergon LTD