Yamaha ha svelato la Yamaha Tenere 700 Extreme 2024, la moto endurona capace di affrontare qualsiasi terreno, anche quello più impegnativo. Tuttavia la versione 2024 è dotata di sospensioni KYB di qualità superiore con un’escursione sulle ruote extra di 20 mm rispetto alla versione standard.

Inoltre, è dotato di una serie di componenti esclusivi che esaltano il suo potenziale da fuoristrada, tra cui un parafango anteriore di alto livello, protezione del radiatore a rete in alluminio e poggiapiedi leggeri in titanio. Completa la dotazione il display TFT da 5″ a 3 tonalità con schermo in stile “Rally roadbook”, perfezionato sul nuovo modello con la nuova grafica specifica e i cerchi anodizzati in oro.

La nuova Tenere potrà essere personalizzata grazie all’App MyGarage. Infine con l’app MyRide di Yamaha i possessori di questa moto avranno la possibilità di ottenere più divertimento e informazioni da ogni uscita in strada. Disponibile per i dispositivi iOS e Android, traccia e salva ogni tragitto percorso e consente agli utenti di creare una storia personale e aggiungere le foto dei viaggi da condividere poi sui social.

Yamaha Ténéré 700 Extreme 2024 nei Rally

Le straordinarie prestazioni fuoristrada di Ténéré sono state messe in evidenza dai piloti ufficiali Yamaha, Alessandro Botturi e Pol Tarrés, che hanno guidato con successo le loro moto nelle gare di rally più impegnative al mondo. Dopo aver fatto la storia nel rally TransAnatolia con un epico podio 1-2, Tarrés e Botturi debutteranno con la Ténéré 700 Extreme 2024 all’ultima fase del campionato italiano Motorally Raid TT, che si svolgerà a Olbia dal 20 ottobre.

Yamaha Ténéré 700 Extreme 2024: colori e prezzi

Ténéré 700 Extreme sarà disponibile in Icon Blue con grafiche aggiornate a partire da Gennaio 2024 al prezzo di listino 11.899,00 € f.c.

Offerte Abbigliamento Moto su Amazon

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Le immagini presenti in questo articolo sono concesse in licenza a H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED