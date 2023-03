Griglia di partenza MotoGP Portimao 2023

La griglia di partenza della MotoGP a Portimao 2023 vede in pole il ritorno di Marquez su Honda, seguito sempre in prima fila da Bagnaia e Martin su Ducati. Qui tutti gli orari per vedere la MotoGP a Portimao su TV8 e SKY, ricordiamo che il calendario della MotoGP vede come prossimo appuntamento il GP di Argentina nel weekend dal 31 mar al 2 apr.

Nelle qualifiche del GP del Portogallo, l’otto volte campione del mondo Marquez è riuscito quindi a ottenere un’importante qualifica sfruttando il traino del nuovo compagno di squadra Joan Mir. Grazie a questa tattica, Marquez ha rinunciato al secondo tentativo per risparmiare la gomma ed è riuscito ad accedere al Q2, insieme a Miguel Oliveira. Tuttavia, alcuni nomi pesanti come Mir con la seconda HRC ufficiale e il fratello di Marc, Alex Marquez, con la Ducati GP22 del team Gresini sono rimasti a bocca asciutta.

La fase decisiva della qualifica ha visto impegnati quasi tutti i piloti che erano stati annunciati come i protagonisti della gara, con la maggior parte di loro in sella a una Ducati, visto che la casa italiana ha schierato ben sei sulle dodici moto impegnate nella caccia alla pole position. Il primo colpo di scena è stato regalato da Aleix Espargarò, che è caduto nel corso del suo primo tentativo cronometrato senza conseguenze, seguito da Jack Miller, che inizialmente era il leader della graduatoria nella prima parte del Q2.

Marquez ha sorpreso tutti riuscendo incredibilmente a conquistare la pole position approfittando del traino involontario di Enea Bastianini, che ha quindi beffato proprio il suo compagno di squadra, il campione del mondo in carica, Pecco Bagnaia. Quest’ultimo si è quindi garantito la seconda piazza in griglia, mentre a completare la prima fila sarà Jorge Martin, sulla Ducati del team Pramac. La seconda fila vede Oliveira, Miller e Bastianini, mentre Quartararo partirà solo dall’undicesimo posto e Aleix Espargarò al dodicesimo.

La gara della MotpGP a Portimao potrebbe regalarci sorprese ed emozioni, con i piloti pronti a darsi battaglia per conquistare il gradino più alto del podio. Siamo sicuri che gli appassionati del motomondiale saranno ansiosi di assistere a questa spettacolare competizione, che metterà alla prova le abilità dei piloti e le prestazioni delle loro moto.

Griglia di partenza MotoGP Portimao 2023

1a Fila 1. M. Marquez 2. Bagnaia 3. Martin Honda Ducati Ducati 2a Fila 4. Oliveira 5. Miller 6. Bastianini Aprilia KTM Ducati 3a Fila 7. Viñales 8. Bezzecchi 9. Marini Aprilia Ducati Ducati 4a Fila 10. Zarco 11. Quartararo 12. A. Espargaro Ducati Yamaha Aprilia 5a Fila 13. A. Marquez 14. Mir 15. Binder Ducati Honda KTM 6a Fila 16. Rins 17. Morbidelli 18. Nakagami Honda Yamaha Honda 7a Fila 19. A. Fernandez 20. R. Fernandez 21. Di Giannantonio GasGas Aprilia Ducati

