Orari MotoGP Portogallo 2023 su TV8 e diretta SKY e NOW

Gli orari MotoGP Portogallo 2023 da Portimao per vedere gara domenica 26 marzo in differita su TV8 alle 17.05 ed in diretta alle ore 15 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Quest’anno la stagione della MotoGP inizia subito in Europa, con il calendario di MotoGP che vede il primo Gran Premio del 2023 a Portimao. La novità più interessante di questa stagione è il nuovo format, che prevede la Sprint Race di MotoGP il sabato, al posto dei soliti warm-up della Moto3 e della Moto2. Inoltre, dopo le recenti polemiche sulla ghiaia di Portimao, quest’ultima verrà sostituita per garantire la sicurezza dei piloti.

Tutti gli occhi saranno puntati sul campione del mondo in carica della Ducati. Bagnaia dovrà difendere il titolo iridato dagli attacchi di Quartararo su Yamaha e dalle Aprilia di Espargaro e Viñales. Tutto da vedere come sarà la convivenza insieme al compagno di squadra Bastianini, con una Ducati completamente tricolore. Non possiamo dimenticare la determinazione di Marquez, tornato in sella dopo tre stagioni difficili, che sarà alla caccia del suo agognato nono titolo mondiale.

Il GP del Portogallo a Portimao di MotoGP

Il Gran Premio del Portogallo di MotoGP si tiene a Portimao, in Portogallo, sul circuit Algarve International Circuit. Questa pista è stata inaugurata nel 2008 e ha una lunghezza di 4,592 km per la MotoGP. Il circuito di Portimao è noto per le numerose curve impegnative, i lunghi rettilinei ed i dislivelli significativi, il che lo rende una sfida per i piloti e una meta molto apprezzata dal pubblico.

L’Algarve International Circuit ha ospitato la MotoGP per la prima volta nel 2020, con la vittoria del pilota di casa Miguel Oliveira. Nell’edizione del 2021 del GP del Portogallo il vincitore è stato Fabio Quartararo, ma nella stessa stagione si è corso sempre a Portimao anche per il GP dell’Algarve che ha visto vincitore Pecco Bagnaia. Lo scorso anno si è riconfermato Quartararo.

Orari MotoGP Portogallo Portimao 2023 TV8

Sabato 25 marzo

Ore 11:50 – 12:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

Ore 13:50 – 14:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

Ore 14:45 – 15:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Ore 16.00: Sprint Race MotoGP in diretta

Domenica 26 marzo

Ore 14.05: gara Moto3 in differita

Ore 15.20: gara Moto2 in differita su TV8

Ore 17.05: gara MotoGP in differita su TV8

Orari MotoGP Portogallo Portimao 2023 dirette SKY e NOW

Giovedì 23 marzo

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 18.00: conferenza stampa piloti MotoGP

Ore 19.15: Racebook

Venerdì 24 marzo

Ore 9.55: prove libere 1 Moto3

Ore 10.45: prove libere 1 Moto2

Ore 11.40: prove libere 1 MotoGP

Ore 12.40: paddock live

Ore 14.10: paddock live

Ore 14.15: prove libere 2 Moto3

Ore 15.05: prove libere 2 Moto2

Ore 16: prove libere 2 MotoGP

Ore 17.00: Paddock Live Show

Ore 17.30: Talent Time

Sabato 25 marzo

Ore 9.35: prove libere 3 Moto3

Ore 10.20: prove libere 3 Moto2

Ore 11.05: prove libere 3 MotoGP

Ore 11.45: qualifiche MotoGP

Ore 12.40: Paddock Live

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 13.45: qualifiche Moto3

Ore 14.45: qualifiche Moto2

Ore 15.30: Paddock Live – Sprint Race

Ore 16: Sprint Race MotoGP – anche in chiaro su TV8

Ore 16.45: Paddock Live Show

Ore 17.30: Talent Time

Ore 17.45: conferenza stampa qualifiche

Domenica 26 marzo

Ore 10.40: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 11: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 11.30: Paddock Live

Ore 12.00: gara Moto3 – in differita su TV8 dalle 14.05

Ore 13.00: Paddock Live

Ore 13.15: gara Moto2 – in differita su TV8 dalle 15.20

Ore 14.15: Paddock Live

Ore 14.30: Grid

Ore 15.00: gara MotoGP – in differita su TV8 dalle 17.05

Ore 16.00: Zona Rossa

Ore 17.00: Race Anatomy MotoGP

