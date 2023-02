Yamaha Tmax 2023: tutto quello che c’è da sapere

Yamaha Tmax 2023 è il model year dell’ultima generazione dello scooter giapponese, lanciata nel 2022 con alcune importanti migliorie rispetto alla generazione precedente.

Apprezzato per le sue doti di guida quasi “sportive”, nel 2023 questo scooter Yamaha compie 22 anni e nonostante il tempo è ancora il più venduto in Europa nella sua categoria.

Panoramica dello Yamaha Tmax 2023

Lo Yamaha Tmax 2023 è uno scooter utilizzabile anche per turismo. Comodo e affidabile, dotato di un motore da 562 cc a basso consumo di carburante. Con un peso di soli 186 kg, è leggero e maneggevole, ideale per la città così come per le lunghe distanze.

Il prezzo del Yamaha Tmax 2023

Yamaha Tmax 2023 è venduto in Italia con un prezzo di 13.499 € e in due colorazioni, blu o grigia.

Come di consueto per il modello, ci sono diversi accessori volti ad aumentarne le caratteristiche sportive, in particolare gli ammortizzatori e i kit molle forniti da Öhlins.

Le caratteristiche tecniche

Il motore del Yamaha Tmax è un bicilindrico da 562 cc, che produce una potenza massima di 35 kW o 47 CV a 7.500 giri/min. La trasmissione automatica a variazione continua (CVT) è stata migliorata per offrire un’accelerazione più fluida e progressiva, e al contempo aiuta a mantenere i consumi intorni ai 4,8 litri ogni 100 km.

Il propulsore utilizza un albero motore con bilanciamento tramite pistone contrapposto in orizzontale per prestazioni più sportive, mentre i condotti di aspirazione e scarico sono stati calibrati con cura e per offrire un suono profondo e puro.

Il telaio è stato ridisegnato per migliorare la maneggevolezza e la stabilità del Tmax, e la sospensione anteriore è stata sostituita con una forcella telescopica a steli rovesciati da 41 mm, mentre la sospensione posteriore è una nuova unità a forcellone oscillante.

Inoltre, Yamaha Tmax 2023 è dotato di un nuovo sistema di frenata a doppio disco anteriore da 267 mm e un disco posteriore da 282 mm, con ABS di serie. Lato sicurezza, c’è il sistema YCC-T (Yamaha Chip Controlled Throttle) per il massimo livello di controllo, e l’Accelerator Position Sensor Grip, sistema di controllo di trazione che aiuta a prevenire lo slittamento della ruota posteriore.

Buona dotazione tecnologica

Esteticamente, il Tmax è riconoscibile per design e form factor ma il nuovo design lo avvicina ancor più al mondo delle moto sportive, grazie alla scocca aerodinamica. Si caratterizza inoltre per i doppi fari LED compatti con indicatori di direzione integrati, e il parafango anteriore con prese d’aria dinamiche, i cerchi SpinForged molto leggeri e il manubrio in alluminio forgiato.

Dietro, un unico faro con design a T e frecce integrate. Buono anche il comfort, visto che il Tmax 2023 è dotato di una sella più lunga e pedane più ampie, mentre lo schienale del pilota offre 30 mm di escursione.

Yamaha Tmax 2023 è anche dotato di un nuovo cruscotto digitale TFT a colori da 7 pollici, che visualizza le informazioni sulla velocità, il regime motore, il livello del carburante, la temperatura e molto altro ancora.

Ci sono anche numerose funzionalità di connettività, tra cui la possibilità di collegare lo smartphone tramite Bluetooth e all’app ufficiale MyRide con accesso a MyRide-Link, per ascoltare la musica, controllare il meteo, ricevere ed effettuare chiamate e leggere le notifiche. Di serie la navigazione Garmin a mappa intera, e l’accensione senza chiave “Smart Key”.

—–

