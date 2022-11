Grazie alle due ruote anteriori , la Yamaha Niken GT 2023 offre il massimo comfort di guida, oltre a una elevata sensazione di stabilità, sicurezza in curva senza pari e prestazioni che si adattano a tutte le condizioni atmosferiche. Dotata di specifiche più elevate e di finiture premium, la nuova Niken GT 2023 è una delle Sport Tourer di Yamaha più sofisticate e dispone di una gamma di tecnologie avanzate per il motore, il telaio, l’elettronica progettate per massimizzare la qualità della guida.

Dotata di un motore CP3 EU5 da 890 cc più potente e con strumentazione TFT e navigazione Garmin, ergonomia migliorata ed elettronica all’avanguardia, questa moto unica offre le prestazioni di percorrenza in curva più elevate insieme a notevoli capacità su lunghe distanze.

Yamaha Niken GT 2023: motore di nuova concezione

Le prestazioni della Niken GT 2023 e la qualità della guida sono state notevolmente migliorate grazie al nuovo motore EU5 da 890 cc. Con un aumento della capacità del motore di quasi il 5%, l’ultima generazione di motori Yamaha CP3 già in uso su Tracer 9 e MT-09, due dei modelli più popolari nelle loro rispettive classi.

L’architettura di base è simile al motore utilizzato su questi modelli: 3 cilindri in linea, 12 valvole, 890 cc. Cambia in modo significativo il carattere del motore e offre una maggiore accelerazione da fermo oltre a una maggiore facilità d’uso e un controllo migliore ai regimi più bassi.

La strumentazione TFT da 7 pollici ad alta luminosità che esalta il look e il carattere di questa moto. Il display a colori offre una scelta di tre diversi temi, ognuno dei quali è progettato per adattarsi ai diversi scenari di guida e alle preferenze personali e creare una sensazione di armonia tra la moto e il pilota. Il tema “Sreet” presenta un layout sobrio, il tema “Sport” hanno un aspetto più dinamico e sportivo e il tema “Tour” offre informazioni facili da leggere sui principali dati.

La Niken GT 2023 è dotata di un’unità di una Communication Control Unit che permette al pilota di collegare il proprio smartphone alla moto utilizzando l’app MyRide gratuita di Yamaha. Una volta effettuato il collegamento tramite USB, Wi-Fi o Bluetooth, il pilota può visualizzare le informazioni sulle chiamate in arrivo, sulle e-mail e sui messaggi tramite la strumentazione TFT.

Dopo aver collegato uno smartphone all’app MyRide e aver scaricato l’app Garmin Motorize, è possibile visualizzare una finestra di navigazione sulla strumentazione TFT collegata. L’app Motorize di Garmin consente al pilota di scegliere tra percorsi diversi, come il più veloce, il più corto, l’autostrada e altro ancora. Le funzioni di navigazione comprendono il traffico in tempo reale, l’ora di arrivo stimata e percorsi alternativi per evitare il traffico.

Yamaha Niken GT 2023: caratteristiche

Per migliorare il comfort sulle lunghe distanze e aumentare la protezione dal vento ad alta velocità per piloti di diverse taglie, la Niken GT è dotata di un nuovo parabrezza che offre una regolazione manuale di 70 mm utilizzando una leva accanto alla nuova strumentazione, mentre la nuova sella è stata progettata specificamente per posizionare facilmente i piedi a terra. I nuovi comandi sul manubrio includono un joystick per azionare diverse funzioni dello schermo TFT, compresi i display funzionali e la navigazione Garmin. Il cruscotto è dotato di una presa USB-A, con una presa da 12 V sotto la sella. Per riscaldarsi tutto l’anno la Niken GT è dotata manopole riscaldate pilota di serie.

La Niken GT è dotata di una serie di dispositivi elettronici di supporto alla guida. Il sistema Yamaha Chip Controlled Throttle (YCC-T) e il sensore di posizione dell’acceleratore (APSG) ride-by-wire danno una sensazione di fluidità e naturalezza all’acceleratore. Le impostazioni delle mappa motore D-Mode sono modificate e il pilota può scegliere tra le impostazioni “Sport”, “Street” e “Rain”.

La Niken GT è dotata di cruise control di serie. Per un’accelerazione efficace, il nuovo e più potente motore è dotato di cambio elettronico bidirezionale. Gli pneumatici 120/17R15 ,190/55R17 offrono un’eccellente maneggevolezza, unite a una sensazione di stabilità e sicurezza di livello superiore grazie al sistema Yamaha LMW.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.