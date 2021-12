Acquistabile online sul sito Crescent.

Yamaha e Crescent svelano la Yamaha R1 Replica Toprak Razgatlioglu. Con questa edizione speciale la Casa di Iwata celebra infatti il titolo mondiale Superbike 2021 conquistato dal pilota turco del team Pata Yamaha Brixx WorldSBK. Tuttavia sarà prodotta in serie limitata di 21 esemplari che riflettono la storica stagione 2021.

Ognuna di queste esclusive R1 sarà costruita nel Crescent Racing PRO SHOP. La moto, “pronta per la pista“, ha una potenza di 205 CV alla ruota con un’erogazione lineare di coppia, scarico Akrapovic da SBK e la più recente centralina ECU da gara GYTR. Il tutto per un peso inferiore a 175 kg. Completano la dotazione le sospensioni Ohlins, la piastra superiore della forcella factory e cerchi Marchesini forgiati.

Infine, il sistema Brembo Racing garantisce la massima potenza anche in frenata.























Yamaha R1 Replica Toprak Razgatlioglu: caratteristiche tecniche

Tutte le R1 Replica Toprak Limited Edition includeranno anche le seguenti caratteristiche:

Esclusivo documento di identità in edizione limitata con firma del tecnico;

Certificato in edizione limitata in cornice, firmato personalmente da Razgatlıoğlu e dal Team Principal Paul Denning, che certifica il numero dell’edizione insieme al numero VIN e ai dettagli dell’acquirente;

Pass Hospitality VIP per due persone a un evento del WorldSBK 2022 a scelta come ospite VIP del team, con una visita ai box e l’opportunità di trascorrere del tempo con Razgatlioglu;

Allestimento automatico personalizzato e giornata di allenamento per pilota individuale con James Hillier O Niall Mackenzie (solo su circuito nel Regno Unito, allestimento all’estero e allenamento su prenotazione);

Un pezzo autografato dell’equipaggiamento personale utilizzato dal pilota SBK durante il Mondiale 2021.

La Yamaha R1 Replica Toprak Razgatlioglu è ordinabile online.

