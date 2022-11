Yamaha XSR700 Legacy 2023, con prestazioni del motore e del telaio all’avanguardia, insieme a un’estetica senza tempo, cattura la vera essenza del concetto Yamaha Sport Heritage. Il suo design classico da scrambler presenta foderi forcella di colore nero e manubrio e manopole in stile off road, mentre la tradizionale sella dritta e il faro rotondo, dotato ora di una protezione, mostrano un’immagine senza tempo. Le ruote color oro con gli pneumatici dal design a blocchi conferiscono alla moto uno stile grintoso.

Alimentata da un motore crossplane da 690 cc dalla coppia generosa, che si è affermato come uno dei motori più popolari e unici mai realizzati dall’azienda, questa moto di media cilindrata offre un puro piacere di guida. La XSR700 Legacy sarà proposta in uno schema cromatico che mette in risalto la tradizione Yamaha e lo stile scrambler classico senza tempo.

Yamaha XSR700 Legacy 2023: caratteristiche

Motore crossplane da 690 cc dalla coppia generosa con tecnologia EU5

Telaio in acciaio tubolare leggero ed essenziale

Manubrio scrambler , manopole e pedane in stile off-road

Faro e luce posteriore a Led rotondi hi-tech

Pneumatici Pirelli MT 60 RS

Yamaha XSR700 Legacy sarà disponibile a partire da marzo nella colorazione Speedblock Silver.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.