Zero Motorcycles Milano Design Week 2024

Zero Motorcycles partecipa alla Milano Design Week 2024 con i suoi modelli FXE e DSR/X Black Forest Edition. Per tutti gli appassionati ci sarà la possibilità di testare le moto elettriche ed apprezzare da vicino il design innovativo di queste due ruote.

Zero Motorcycles partecipa alla terza edizione di “Canale a Colori”, uno degli eventi della Milano Design Week 2024. Quest’anno, la presenza del brand californiano sarà contraddistinta dall’esposizione di due tra i suoi modelli più innovativi: la Zero FXE da 11 Kw, accessibile ai possessori di patente B o A1, e la Zero DSR/X Black Forest Edition, l’adventure bike che rappresenta il fiore all’occhiello della gamma. Queste due moto saranno protagoniste a bordo di BarconeMilano, storica imbarcazione trasformata in un’esclusiva location fluttuante sul Naviglio Grande.

Le installazioni luminose lungo il Naviglio Grande racconteranno l’essenza e l’impatto della luce sulla vita quotidiana, in un contesto che vedrà Zero Motorcycles come esempio lampante di come l’energia elettrica possa essere trasformata in pura potenza e creatività.

Tra i protagonisti quindi di “Canale a Colori” anche i modelli di Zero Motorcycles che rappresentano non solo un’innovazione nel campo della mobilità, ma anche un nuovo stile di vita, più consapevole e rispettoso dell’ambiente. Con un design all’avanguardia, queste moto elettriche offrono un’esperienza di guida, in cui la connessione con l’ambiente raggiunge un nuovo livello di armonia.

L’esposizione su BarconeMilano si aggiunge alla possibilità di testare i modelli Zero durante la settimana del design, per tutti i motociclisti, che potranno sperimentare la sensazione unica dell’accelerazione istantanea e del piacere di guida in assenza di rumore e vibrazioni.

La Zero DSR/X Black Forest Edition è la scelta ideale per chi cerca un’avventura senza compromessi, sia in città che su percorsi off-road, mentre la Zero FXE da 11 Kw, frutto della collaborazione con Huge Design di San Francisco, rappresenta il vertice dell’innovazione di Zero Motorcycles, con una guida leggera, agile e connessa.

Zero Motorcycles – Milano Design Week 2024

BarconeMilano

Ripa di Porta Ticinese, altezza civ 61

15-21 Aprile 2024

Dalle 17.00 alle 22.00

Fonte Zero Motorcycles

Copyright Image: Sinergon LTD