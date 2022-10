Questo è l’incubo di ogni automobilista che ha un tettuccio rimovibile

In questo video l’incubo di ogni proprietario di auto con tettuccio rimovibile. Si sa che la vita è piena di sorprese, e talvolta non sempre positive. E’ il caso di questo ragazzo, che con grande disinvoltura è alla guida della propria automobile.

Ed è in un momento di sbadataggine che fa quello che non dovrebbe fare per nulla al mondo: premere il comando per aprire il tettuccio. Si, perchè questo tettuccio non è la classica capote che rientra magari automaticamente, ma è un vero e proprio hard top.

Ora sicuramente avrete capito l’errore madornale del nostro automobilista: attivare per sbaglio il comando e vedere il tettuccio che vola via per sempre.

