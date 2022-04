MotoGP: Marc Marquez torna a correre nel GP di Austin (Texas)

Il pilota spagnolo è guarito dai problemi di diplopia che si era riacutizzata dopo la caduta in Indonesia.

Marc Marquez torna a corre in MotoGP. Questa è sicuramente la notizia più bella. Lo spagnolo, affetto da diplopia dopo la caduta sul circuito di Mandalika (Indonesia) era stato costretto a saltare il Gran Premio di Argentina. Tuttavia, il prossimo weekend nel Gran Premio delle Americhe, 4a prova del Campionato del Mondo MotoGP 2022, il pilota della Honda sarà regolarmente al via.

Marc Marquez torna a correre ad Austin (Texas)

I medici hanno quindi autorizzato Marc Márquez a tornare a correre il prossimo GP. Il pilota del Repsol Honda Team ha completato il suo piano di trattamento conservativo ed è pronto a tornare in azione al COTA (Circuit Of The Americas) di Austin, in Texas. Prima di dirigersi verso gli Stati Uniti, ha avuto modo di testare il suo stato di salute e girare con una Honda CBR600RR numero 93 sul circuito de Alcarràs (Lleida).

