Orari MotoGP Americhe 2022 – Il prossimo weekend sul Circuit Of The Americas (COTA) di Austin in Texas si corre il Gran Premio delle Americhe, quarta prova del Campionato del Mondo MotoGP 2022. Al comando della classifica piloti c’è Aleix Espargaro (Aprilia), quella costruttori è guidata dalla Ducati.

Tuttavia il GP delle Americhe si potrà seguire su Sky ed in chiaro e gratis su TV8. La gara della Moto3 si corre alle 18:20, quella della categoria MotoGP 20:00 ed infine la Moto3 alle 21:30.

MotoGP Americhe 2022: orari diretta SKY

A seguire gli orari delle dirette TV su SKY del GP di Austin, Texas, in streaming anche su NOW.

Venerdì 8 aprile

15:55 prove libere 1 Moto2

16:50 prove libere 1 MotoGP

17:50 prove libere 1 Moto3

20:10 prove libere 2 Moto2

21:05 prove libere 2 MotoGP

22:05 prove libere 2 Moto3

Sabato 9 aprile

15:55 prove libere 2 Moto2

16:50 prove libere 2 MotoGP

17:50 prove libere 2 Moto3

19:35 qualifiche Moto2

20:30 prove libere 4 MotoGP

21:10 qualifiche MotoGP

22:05 qualifiche Moto3

Domenica 10 aprile

16:15 warm up Moto3, Moto2, MotoGP

18:20 gara Moto2

20:00 gara MotoGP

21:30 gara Moto3

MotoGP Americhe 2022: orari TV8

Al momento seguire trovate invece gli orari di TV8 per poter vedere il Gran Premio delle Americhe in differita, in chiaro e gratis.

Sabato 9 aprile

23:15 Sintesi Qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP

Domenica 10 aprile

20:05 Moto3 (Differita)

21:25 Moto2 (Differita)

23:05 MotoGP (Differita)

